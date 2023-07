Bihar: वृंदावन में बाबा के प्रवचन सुनने के लिए घर से भागा नाबालिग, लखनऊ में मिला; छात्र ने खुद बताई अपनी कहानी

चनपटिया/कुमारबाग (पश्चिम चंपारण) बीती 17 जुलाई को यूपी के वृंदावन में एक आध्यात्मिक गुरु के प्रवचन सुनने के लिए छात्र निकला और गायब हो गया था। स्थानीय पुलिस ने छात्र को लखनऊ जीआरपी के सहयोग से बरामद किया है। मामले में छात्र के शिक्षक पिता चनपटिया थाना क्षेत्र के पोखरिया राय वार्ड 09 निवासी अशोक कुमार ने किशोर पुत्र के गायब होने की सूचना चनपटिया थाना को दी।

बरामद छात्र के साथ उसके पिता जी, जीआरपी और चनपटिया थाना की पुलिस। जागरण

