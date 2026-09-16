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बिहार में भूमि अभिलेखों का विशेष शुद्धिकरण अभियान, उत्तराधिकार नामांतरण भी मुफ्त

By Rahul Verma Edited By: Ajit kumar
Published: Wed, 16 Sep 2026 06:16 PM (IST)

Bihar Revenue Land Reforms: बिहार के नरकटियागंज अंचल में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया ...और पढ़ें

शुद्धिकरण और उत्तराधिकार नामांतरण के लिए 31 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जाएगा।

शुद्धिकरण और उत्तराधिकार नामांतरण के लिए 31 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जाएगा।

संवाद सहयोगी, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। Bihar Land Mutation Scheme: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश पर नरकटियागंज अंचल में विशेष अभियान शुरू किया गया है। डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी के शुद्धिकरण और उत्तराधिकार नामांतरण के लिए 31 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जाएगा।

त्रुटिरहित बनेंगे रिकॉर्ड

अंचलाधिकारी शमन प्रकाश ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य भूमि अभिलेखों को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है। ऑनलाइन जमाबंदी में दर्ज नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान की त्रुटियों में सुधार किया जाएगा।

कोई शुल्क नहीं लगेगा

मूल रजिस्टर-2 की स्कैन कॉपी से मिलान कर सभी गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा। किसी भी मिसिंग जानकारी के लिए स्थल मापी की जाएगी। इस प्रक्रिया के लिए रैयतों से कोई शुल्क या आवेदन पत्र नहीं लिया जाएगा।

उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज

मृत जमाबंदीदारों के वैध उत्तराधिकारियों के नाम संयुक्त या सहमति के आधार पर पृथक जमाबंदी में दर्ज किए जाएंगे। इससे जमीन संबंधी पारिवारिक विवादों और नामांतरण की समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकेगा।

14 दिन में करेक्शन स्लिप

आपत्तिरहित मामलों में 14 दिनों की नोटिस अवधि पूरी होने के बाद तुरंत नामांतरण आदेश जारी किया जाएगा। इसके साथ ही रैयतों को करेक्शन स्लिप उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि भू-अभिलेख अद्यतन हो सकें।