बिहार में भूमि अभिलेखों का विशेष शुद्धिकरण अभियान, उत्तराधिकार नामांतरण भी मुफ्त

संवाद सहयोगी, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। Bihar Land Mutation Scheme: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश पर नरकटियागंज अंचल में विशेष अभियान शुरू किया गया है। डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी के शुद्धिकरण और उत्तराधिकार नामांतरण के लिए 31 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जाएगा।

त्रुटिरहित बनेंगे रिकॉर्ड अंचलाधिकारी शमन प्रकाश ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य भूमि अभिलेखों को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है। ऑनलाइन जमाबंदी में दर्ज नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान की त्रुटियों में सुधार किया जाएगा। कोई शुल्क नहीं लगेगा मूल रजिस्टर-2 की स्कैन कॉपी से मिलान कर सभी गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा। किसी भी मिसिंग जानकारी के लिए स्थल मापी की जाएगी। इस प्रक्रिया के लिए रैयतों से कोई शुल्क या आवेदन पत्र नहीं लिया जाएगा।