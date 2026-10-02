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बिहार बाढ़ पीड़ितों को दशहरा से पहले मिलेगी सहायता राशि, किसानों को फसल बीमा का लाभ

By Manoj Mishra Edited By: Ajit kumar
Published: Fri, 02 Oct 2026 02:44 PM (IST)

Flood Relief Assistance Bihar: सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने बताया कि बिहार के बाढ़ पीड़ितों को दशहरा से पहले सहायता ...और पढ़ें

सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।

सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।

HighLights

  1. दशहरा से पहले बाढ़ पीड़ितों के खातों में सहायता राशि।

  2. फसल गंवाने वाले किसानों को मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा लाभ।

  3. नेपाल में डैम क्षतिग्रस्त होने से बिहार में बाढ़ आई।

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। PM Fasal Bima Yojana Bihar: सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

दशहरा पर्व से पहले ही पीड़ितों के बैंक खातों में सहायता राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके अलावा बाढ़ से फसल गंवाने वाले किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा।

दस साल बाद शुरुआत

सांसद ने बताया कि 10 साल के अंतराल के बाद इस महत्वाकांक्षी योजना की फिर से शुरुआत की गई है। वर्तमान में कृषि विभाग की ओर से फसल क्षति की विस्तृत सूची तैयार की जा रही है।

वे शुक्रवार को नगर के अस्पताल रोड स्थित अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।

नेपाल में डैम क्षतिग्रस्त

सांसद ने बाढ़ के कारणों की जानकारी देते हुए बताया कि एक माह पूर्व नेपाल की त्रिशूली नदी में आई बाढ़ से 13 डैम क्षतिग्रस्त हो गए थे।

हाल ही में तीन दिनों की लगातार बारिश से बिहार और नेपाल की नदियों में अचानक उफान आ गया। डैम क्षतिग्रस्त होने से वाल्मीकिनगर बैराज का जलस्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ा।

तटबंध की मरम्मत जारी

तटबंध में रिसाव की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन तुरंत हरकत में आया और जल संसाधन विभाग के सचिव मौके पर पहुंचे।

इसके 24 घंटे के भीतर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वर्तमान में तटबंध की मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर जारी है जो शनिवार तक पूरा हो जाएगा।

प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्र की विकास योजनाओं और राहत कार्यों की समीक्षा की बात कही गई। इस मौके पर नौतन विधायक नारायण प्रसाद और भाजपा जिलाध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव मुख्य रूप से मौजूद रहे। इनके अलावा रवि सिंह, मनोज सिंह समेत पार्टी के कई अन्य स्थानीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

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