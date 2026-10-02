बिहार बाढ़ पीड़ितों को दशहरा से पहले मिलेगी सहायता राशि, किसानों को फसल बीमा का लाभ

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। PM Fasal Bima Yojana Bihar: सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

दशहरा पर्व से पहले ही पीड़ितों के बैंक खातों में सहायता राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके अलावा बाढ़ से फसल गंवाने वाले किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा।

दस साल बाद शुरुआत

सांसद ने बताया कि 10 साल के अंतराल के बाद इस महत्वाकांक्षी योजना की फिर से शुरुआत की गई है। वर्तमान में कृषि विभाग की ओर से फसल क्षति की विस्तृत सूची तैयार की जा रही है।