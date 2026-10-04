Bihar News: नौकरी लगी तो पड़ोसियों से बढ़ी रंजिश, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर को पीटकर कोल्ड ड्रिंक में जहर पिलाने का आरोप

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। करीब एक सप्ताह पहले नई नौकरी ज्वाइन करने के बाद घर लौटे युवक के साथ रविवार शाम ऐसी घटना हुई, जिसने परिवार को झकझोर दिया।

खेत की ओर निकले फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर को चार लोगों ने कथित रूप से घेर लिया। लाठी से पिटाई करने के बाद कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाने का आरोप लगाया गया है। गंभीर हालत में उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल से बेतिया रेफर किया गया है।

खेत की ओर जाते समय घेरा घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के ननकार मोतिहारी गांव की है। घायल सुधांशु कुमार (24) ने पुलिस को बताया कि वह रविवार शाम खेत की ओर जा रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए चार लोगों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि सभी ने लाठी से उसकी पिटाई की और जमीन पर गिरा दिया।

कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाने का आरोप सुधांशु के अनुसार, आरोपितों ने उसे पकड़ लिया और स्ट्रिंग नामक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जहर मिलाकर पिला दिया। जहर का असर होते ही वह छटपटाने लगा। इसके बाद सभी आरोपित वहां से भाग निकले। खेत में मौजूद लोगों ने उसे इस हालत में देखा तो स्वजन को सूचना दी।

खेत में मिली छटपटाती हालत में सूचना मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे और सुधांशु को अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बेतिया स्थित जीएमसीएच रेफर कर दिया।

एक सप्ताह पहले मिली थी नौकरी सुधांशु के पिता राजेश कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे की करीब एक सप्ताह पहले रांची में फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर पद पर ज्वाइनिंग हुई थी। पांच अक्टूबर को उसे वापस रांची लौटना था। पिता का आरोप है कि पड़ोसियों से पुरानी रंजिश चल रही है। बेटे की नौकरी लगने के बाद भी कुछ लोग नाराज थे। इसी रंजिश में हमला करने का आरोप लगाया गया है।