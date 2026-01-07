पिता और दादा के नाम जमाबंदी वाले किसानों की फार्मर आईडी में अड़चन, सम्मान निधि पर खतरा
नौतन, पश्चिम चंपारण में किसानों को फार्मर आईडी बनवाने में भारी परेशानी हो रही है। लगभग 80% किसानों की जमाबंदी अभी भी उनके पिता या दादा के नाम पर है, ज ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, नौतन (पश्चिम चंपारण)। फार्मर आईडी बनाने में किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। पिता व दादा के नाम पर अभी भी 80 प्रतिशत किसानों की जमाबंदी है। जिससे किसानों को आईडी बनवाने में काफी परेशानी हो रही है।
किसान मनोज तिवारी, राजन दुबे, रामाकांत यादव, नंदकिशोर प्रसाद, जैनुद्दीन मियां, शोभी महतो आदि ने बताया कि जमीन उनके पिता व दादा के नाम पर दर्ज है। अंचल में भी कई बार अपने नाम कराने के लिए पहले आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई ना कोई कागजात की मांग कर उनका जमाबंदी सही नहीं किया गया। जिसके कारण आज भी उनकी जमीन उनके बाप,दादा के नाम पर ही है।
किसानों के नाम पर जब तक जमाबंदी नहीं चढ़ रहा है तब तक उनका फार्मर आईडी नहीं बन रहा है।सैकड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बंद होने का डर सता रही है।
बरदाहां पंचायत भवन में बुधवार को लगे फार्मर रजिस्ट्री कैम्प में भी इस तरह का की मामला देखने को मिला। जहां कुछ किसानों से बक-झक भी हो गई। जहां मुखिया राजहरन कुमार के द्वारा किसानों को समझा बुझाकर कर मामला शांत कराया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।