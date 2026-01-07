पिता और दादा के नाम जमाबंदी वाले किसानों की फार्मर आईडी में अड़चन, सम्मान निधि पर खतरा

संवाद सूत्र, नौतन (पश्चिम चंपारण)। फार्मर आईडी बनाने में किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। पिता व दादा के नाम पर अभी भी 80 प्रतिशत किसानों की जमाबंदी है। जिससे किसानों को आईडी बनवाने में काफी परेशानी हो रही है।

किसान मनोज तिवारी, राजन दुबे, रामाकांत यादव, नंदकिशोर प्रसाद, जैनुद्दीन मियां, शोभी महतो आदि ने बताया कि जमीन उनके पिता व दादा के नाम पर दर्ज है। अंचल में भी कई बार अपने नाम कराने के लिए पहले आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई ना कोई कागजात की मांग कर उनका जमाबंदी सही नहीं किया गया। जिसके कारण आज भी उनकी जमीन उनके बाप,दादा के नाम पर ही है।