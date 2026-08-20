पश्चिम चंपारण में पति से विवाद के बाद आक्रोशित महिला ने बांसी नदी में लगाई छलांग, मौत
West Champaran News: पश्चिम चंपारण के धनहा में पति से विवाद के बाद एक महिला ने बांसी नदी में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय युवकों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद महिला का शव बरामद किया और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, धनहा (पश्चिम चंपारण)। Banshi River Woman Death: पश्चिम चंपारण में यूपी-बिहार सीमा पर स्थित बांसी पुल पर पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद महिला ने बांसी नदी में छलांग लगा दी।
घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय युवकों ने नदी में उतरकर महिला की तलाश शुरू की और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसका शव बरामद किया।
पति के सामने नदी में कूदी
मृतका की पहचान खोतहवा पंचायत निवासी छेदी बांसफोर की पत्नी 50 वर्षीय तारा देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार छेदी बांसफोर अपनी पत्नी तारा देवी के साथ किसी जरूरी काम से उत्तर प्रदेश गए थे। दोनों पैदल दहवा की ओर लौट रहे थे, इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया।
विवाद से नाराज तारा देवी ने बांसी पुल से नदी में छलांग लगा दी। घटना के बाद पुल पर लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलने पर कर्महवा और दहवा के युवक नदी में उतरे और महिला की तलाश शुरू की।
जलकुंभी के कारण परेशानी
नदी में अधिक जलकुंभी होने के कारण युवकों को महिला की तलाश में काफी परेशानी हुई। करीब आधे घंटे बाद महिला को नदी से बाहर निकाला गया। इसके बाद स्वजन और ग्रामीणों की मदद से उसे दहवा स्थित सीएचसी ले जाया गया।
सीएचसी में डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सीएचसी प्रभारी डॉ. आनंद कुमार ने बताया कि नदी में डूबने के कारण महिला की मौत हुई थी। घटना के बाद मृतका के स्वजन में कोहराम मच गया।
पुलिस ने शव भेजा अस्पताल
ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर धनहा थाना की पुलिस मौजूद थी, लेकिन यूपी की घटना होने की बात कहकर पुलिस वहां से चली गई। इसके बाद कुछ समाजसेवियों के हस्तक्षेप पर पुलिस सीएचसी पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया।
घटना के बाद शव कई घंटे तक सीएचसी के बाहर पड़ा रहा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के कारणों की जानकारी ली जा रही है।