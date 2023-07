Bihar: कैरोसिन से जलाकर किशोरी को दी थी दर्दनाक मौत, अब कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा कि जिंदगीभर पीसेगा जेल की चक्की

न्यायालय ने गर्भवती किशोरी को केरोसिन छिड़ककर जान से मार देने के मामले में प्रेमी को दोषी करार दिया है। मंगलवार को सजा की बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोष सिद्ध अभियुक्त अरमान अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने सजायाफ्ता को तीनों धाराओं में बीस-बीस हजार कुल 60 हजार रुपये जुर्माना भी देने का आदेश दिया है।

किशोरी को जलाकर मार देने के मामले में आरोपित को उम्र कैद की सजा। (प्रतीकात्मक फोटो)

शादी का दबाव बनाने पर किशोरी प्रेमिका को जलाकर मार देने के मामले में आरोपित को उम्र कैद की सजा। न्यायाधीश ने सजायाफ्ता अरमान अंसारी को दिया 60 हजार जुर्माना देने का आदेश

बेतिया, संवाद सहयोगी: अपर जिला सत्र न्यायाधीश सप्तम सह पाक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने गर्भवती किशोरी को केरोसिन छिड़ककर जान से मार देने के मामले में प्रेमी को दोषी करार दिया है। मंगलवार को सजा की बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोष सिद्ध अभियुक्त अरमान अंसारी को IPC की धारा 302, 376 और 4 पाक्सो एक्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई है। 60 हजार का लगाया जुर्माना न्यायाधीश ने सजायाफ्ता को तीनों धाराओं में बीस-बीस हजार कुल 60 हजार रुपये जुर्माना भी देने का आदेश दिया है। सजायाफ्ता अरमान अंसारी शिकारपुर थाना क्षेत्र के सोनारपट्टी टोला मोहम्मदपुर निवासी है। विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया हैं कि घटना 10 दिसंबर 2019 की है। शादी का दबाव बनाने पर करोसिन छिड़कर जलाया अरमान अंसारी का प्रेम-प्रसंग किशोरी के साथ चल रहा था। इसी क्रम में वह तीन माह की गर्भवती हो गई। किशोरी जब उस पर शादी का दबाव बनाने लगी तो वह पहले शादी करने को तैयार हो गया। बाद में टालमटोल करने लगा। बीते 10 दिसंबर 2019 को किशोरी अपने घर में थी। तभी आरोपी अरमान अंसारी केराेसिन का गैलन लेकर आया और किशोरी के शरीर पर डालकर आग लगा दी। किशोरी की इलाज के जौरान हो गई थी मौत किशोरी के चीखने चिल्लाने पर परिजन दौड़कर आए और किसी तरह आग बुझाए। जख्मी हालत में परिजन उसे पहले नरकटियागंज अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सक प्राथमिक उपचार के चिकित्सकों ने जीएमसीरएच रेफर कर दिया। जीएमसीएच के चिकित्सकों ने भी उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया। पटना ले जाने के क्रम में रास्ते में किशोरी की मौत हो गई थी। इस मामले में आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है।

