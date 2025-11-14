बिहार बोर्ड का नया नियम: सेंटअप परीक्षा पास करना जरूरी, वरना नहीं मिलेगा बोर्ड का एडमिट कार्ड

संवाद सहयोगी, बेतिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक 2026 की सेंटअप परीक्षा को लेकर नया नियम जारी किया है। अब केवल वहीं छात्र-छात्राएं सेंटअप परीक्षा में बैठ सकेंगे जिनकी स्कूल या कालेज में 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी। जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी, वे परीक्षा से बाहर रहेंगे।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार, इंटर की सेंटअप परीक्षा 19 से 26 नवंबर और मैट्रिक की 19 से 22 नवंबर तक होगी। यह परीक्षा संस्थान स्तर पर आयोजित की जाएगी।

इसमें नियमित, स्वतंत्र और क्वालिफाइंग श्रेणी के छात्र शामिल होंगे, जबकि पूरक, सुधार या कंपार्टमेंटल श्रेणी के विद्यार्थियों को सेंटअप में शामिल नहीं होना है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सेंटअप परीक्षा में पास होना अनिवार्य है।

जो विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण नहीं होंगे या परीक्षा नहीं देंगे, उन्हें वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। सेंटअप परीक्षा दो पालियों में होगी।

पहली पाली सुबह 9:30 से 12:45 तक और दूसरी पाली दोपहर 2:00 से 5:15 तक। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके अलावा, दृष्टिबाधित और दिव्यांग परीक्षार्थियों को सेंटअप परीक्षा में लेखक रखने की अनुमति मिलेगी।