    बिहार बोर्ड का नया नियम: सेंटअप परीक्षा पास करना जरूरी, वरना नहीं मिलेगा बोर्ड का एडमिट कार्ड

    By Sandesh Tiwari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:47 AM (IST)

    बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब सेंटअप परीक्षा पास करना अनिवार्य है, अन्यथा बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। इस नियम का उद्देश्य केवल योग्य छात्रों को परीक्षा में शामिल करना और परीक्षा परिणाम में सुधार लाना है।

    75 प्रतिशत उपस्थिति वाले छात्र ही दे सकेंगे इंटर और मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, बेतिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक 2026 की सेंटअप परीक्षा को लेकर नया नियम जारी किया है। अब केवल वहीं छात्र-छात्राएं सेंटअप परीक्षा में बैठ सकेंगे जिनकी स्कूल या कालेज में 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी। जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी, वे परीक्षा से बाहर रहेंगे।

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार, इंटर की सेंटअप परीक्षा 19 से 26 नवंबर और मैट्रिक की 19 से 22 नवंबर तक होगी। यह परीक्षा संस्थान स्तर पर आयोजित की जाएगी।

    इसमें नियमित, स्वतंत्र और क्वालिफाइंग श्रेणी के छात्र शामिल होंगे, जबकि पूरक, सुधार या कंपार्टमेंटल श्रेणी के विद्यार्थियों को सेंटअप में शामिल नहीं होना है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सेंटअप परीक्षा में पास होना अनिवार्य है।

    जो विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण नहीं होंगे या परीक्षा नहीं देंगे, उन्हें वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। सेंटअप परीक्षा दो पालियों में होगी।

    पहली पाली सुबह 9:30 से 12:45 तक और दूसरी पाली दोपहर 2:00 से 5:15 तक। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके अलावा, दृष्टिबाधित और दिव्यांग परीक्षार्थियों को सेंटअप परीक्षा में लेखक रखने की अनुमति मिलेगी।

    इंटर सेंटअप परीक्षा का परिणाम 5 दिसंबर तक और मैट्रिक सेंटअप परीक्षा का परिणाम 2 दिसंबर तक संबंधित स्कूलों को डीईओ कार्यालय में जमा करना होगा। इसको लेकर डीईओ रविंद्र कुमार ने जिले के सभी हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापक व कालेजों के प्राचार्य को निर्देश दे दिया है।