बिहार में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देंगे BJP विधायक विनय बिहारी, पीड़ितों को मुआवजा न मिलने से नाराज
Bihar Flood Relief Compensation Controversy: भाजपा विधायक विनय बिहारी अपनी ही सरकार के खिलाफ बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा न ...और पढ़ें
HighLights
भाजपा विधायक विनय बिहारी बाढ़ पीड़ितों के लिए धरना देंगे।
उचित मुआवजा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग।
मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भी सहायता नहीं मिलने से नाराजगी।
जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Bihar BJP MLA Vinay Bihari Dharna: जिले में बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा न मिलने से नाराज लौरिया के भाजपा विधायक विनय बिहारी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे।
योगापट्टी और लौरिया क्षेत्र के पीड़ितों को हक दिलाने और क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग को लेकर विधायक मंगलवार से कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना देंगे।
मुख्यमंत्री से की मुलाकात
सोमवार को लौरिया प्रखंड कार्यालय पहुंचे विधायक ने बताया कि वे मुआवजा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से चार बार और आपदा प्रबंधन मंत्री से दो बार मिल चुके हैं।
उन्होंने अधिकारियों और मंत्रियों को प्रभावित परिवारों की गंभीर समस्याओं से अवगत कराया था। लेकिन इसके बावजूद अब तक पीड़ितों को सहायता के नाम पर केवल पॉलिथीन शीट ही दी गई है।
30 गांव बाढ़ से प्रभावित
गंडक नदी के कटाव और बाढ़ से योगापट्टी प्रखंड की 12 पंचायतों के करीब 30 गांव बुरी तरह प्रभावित हैं। सिसवा और मंगलपुर में 50 से अधिक घर नदी की धार में विलीन हो चुके हैं।
इसके अलावा लौरिया प्रखंड में सिकरहना, बलोर, मसान और पंडई नदियों के उफान से कई पंचायतों के गांव कटाव की मार झेल रहे हैं।
समाधान न होने पर धरना
विधायक का आरोप है कि बड़ी संख्या में प्रभावित होने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित मानने को तैयार नहीं हैं।
वे एक बार फिर इस मुद्दे पर जिलाधिकारी से वार्ता करेंगे। यदि बातचीत में कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकलता है, तो वे कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे।
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