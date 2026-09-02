ट्रेन में मंदिर और भजन-कीर्तन की सुविधा: 4 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन के लिए बेतिया से चली भारत गौरव ट्रेन
बेतिया से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चार ज्योतिर्लिंग और श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए रवाना हुई।
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बेतिया से भारत गौरव ट्रेन ज्योतिर्लिंग व साईं दर्शन को रवाना।
आईआरसीटीसी द्वारा संचालित 8 रात, 9 दिन की आध्यात्मिक यात्रा।
महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और साईं दर्शन।
संवाद सूत्र, बेतिया। श्री साईं बाबा और चार ज्योतिर्लिंग के दर्शन की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंगलवार की सुबह बेतिया से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन रवाना हुई।
आईआरसीटीसी की ओर से संचालित ज्योतिर्लिंग एवं श्री साईं दर्शन धार्मिक यात्रा के तहत श्रद्धालु आठ रात और नौ दिनों के आध्यात्मिक सफर पर निकले हैं।
ट्रेन को आईआरसीटीसी के मुख्य रीजनल मैनेजर कन्हैया शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर कंसल्टेंट दिलीप सिंह और स्टेशन अधीक्षक विजय कुमार श्रीवास्तव मौजूद रहे।
यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को उज्जैन स्थित महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिरडी के श्री साईं बाबा मंदिर तथा छत्रपति संभाजीनगर स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। इसके अलावा श्रद्धालु विश्वप्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं का भी भ्रमण करेंगे।
12 प्रमुख स्टेशनों से बोर्डिंग की सुविधा
यात्रियों की सुविधा के लिए रक्सौल से प्रयागराज छिवकी तक 12 प्रमुख स्टेशनों पर बोर्डिंग की व्यवस्था की गई है। इनमें रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, दिलदारनगर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रयागराज छिवकी स्टेशन शामिल हैं।
ट्रेन में मंदिर व पैंट्री की भी व्यवस्था
भारत गौरव ट्रेन में यात्रियों की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर की भी व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु यात्रा के दौरान भजन-कीर्तन कर सकेंगे।
यात्रियों के भोजन के लिए पैंट्री कार की सुविधा उपलब्ध है, जहां धार्मिक नियमों के अनुरूप तैयार भोजन और प्रसाद उपलब्ध कराया जाएगा।
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