18 जनवरी को बेतिया से चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, एक साथ 10 टिकट बुक करने पर 33% की छूट

संवाद सूत्र, बेतिया। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) ने दक्षिण भारत की धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों से बेतिया वासियों को जोड़ने के उद्देश्य से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत की है। यह ट्रेन 18 जनवरी को बेतिया स्टेशन से चलेगी।

मंगलवार को शहर के होटल रेडिएंट में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य पर्यवेक्षक संजीव कुमार और एरिया ऑफिसर वेद प्रकाश ने इस विशेष ट्रेन के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह यात्रा ‘देखो अपना देश’ और ‘एक श्रेष्ठ भारत’ अभियान के तहत शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा को सुलभ बनाना और देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना है।

उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के माध्यम से बिहार एवं पूर्वी भारत के श्रद्धालुओं को रामेश्वरम, तिरुपति, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, मल्लिकार्जुन और जगन्नाथ पूरी जैसे पावन स्थलों की यात्रा कराने की योजना है। यह पूरा पैकेज 14 रात और 15 दिन का होगा।

तीन श्रेणियों में यात्रा की व्यवस्था यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ट्रेन को तीन श्रेणी इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और कंफर्ट क्लास में विभाजित किया गया है। इकोनॉमी क्लास का किराया 27,535 रुपए, स्टैंडर्ड क्लास का किराया 37,500 रुपए और कंफर्ट क्लास का 51,405 रुपए है। इस किराए में रहना, खाना, घूमना, स्थानीय परिवहन और होटल की सुविधा शामिल है।

संजीव कुमार ने बताया कि स्लीपर बोगी में यात्रा करने वाले यात्रियों को नॉन-एसी होटल में और एसी कोच के यात्रियों को एसी होटल में ठहराया जाएगा। प्रत्येक कोच में एक गार्ड की तैनाती रहेगी, जबकि सफाई व्यवस्था के लिए अलग अटेंडेंट होगा। सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि परिवार और वरिष्ठ नागरिक बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकें।

बेतिया वासियों के लिए विशेष छूट आईआरसीटीसी ने बेतिया वासियों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की घोषणा की है। यदि कोई समूह एक साथ 10 टिकट बुक करता है, तो उन्हें 33 प्रतिशत की छूट और प्रत्येक यात्री को अतिरिक्त 750 रुपए की रियायत मिलेगी।

अधिकारी ने बताया कि बेतिया के यात्रियों ने पहले भी विशेष सहयोग किया था, इसलिए यह व्यवस्था उनके प्रति सम्मान के रूप में की गई है। ट्रेन की क्षमता 650 यात्रियों की है, जिसमें से 300 टिकटों की बुकिंग पहले ही हो चुकी है।

पूजा–पाठ व भजन–कीर्तन की विशेष व्यवस्था भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि इसे यात्रियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ट्रेन में एक अलग से मंदिर बनाया गया है, जहां श्रद्धालु पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन और ध्यान कर सकेंगे।

एक करोड़ की लागत से बना अत्याधुनिक पेंट्री कार यात्रियों के भोजन के लिए ट्रेन में एक आधुनिक और विशाल पेंट्री कार बनाई गई है, जिसकी लागत लगभग एक करोड़ रुपए है। इसमें एक समय में लगभग 1,000 लोगों के लिए गरम भोजन तैयार किया जा सकता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान नाश्ता, भोजन और पेय पदार्थ ताजे और स्वच्छ रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे

बुकिंग की दो व्यवस्था- ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेन की बुकिंग के लिए दो व्यवस्था ऑनलाइन और ऑफलाइन की गई है। बेतिया वासियों की सुविधा के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 8595937732 जारी किया गया है, जिस पर कॉल कर यात्री अपनी सीट सुरक्षित कर सकते हैं।