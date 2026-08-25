बेतिया में इलाज के लिए गई महिला की इंजेक्शन लगने के बाद मौत, क्लिनिक छोड़ भागा चिकित्सक

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। सिरिसिया थाना क्षेत्र के सेमरा परसा वार्ड 10 में मंगलवार की शाम एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई।

मृतका की पहचान सिरिसिया थाना क्षेत्र के सेमरा परसा वार्ड दस निवासी प्रमोद पासवान की पत्नी चम्पा देवी के रूप में हुई है। मृतका के पति ने गांव के एक चिकित्सक पर इलाज के दौरान इंजेक्शन देने के बाद पत्नी की हालत बिगड़ने और इसके बाद दो और इंजेक्शन देने का आरोप लगाया है।

महिला की मौत के बाद चिकित्सक क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया है। मृतका के पति प्रमोद पासवान ने बताया कि सोमवार की शाम चम्पा देवी को बुखार था। इलाज के लिए वह उसे घर से करीब एक किलोमीटर दूर चमैनिया स्थित एक टीन की शेडनुमा निजी क्लिनिक में चिकित्सक के पास ले गए थे। पति के अनुसार, चिकित्सक ने पहले एक इंजेक्शन लगाया। इसके बाद चम्पा की हालत बिगड़ने लगी।

इसकी जानकारी देने पर चिकित्सक ने दो और इंजेक्शन लगाए। पति का आरोप है कि इसके बाद चम्पा हाथ-पैर तानने लगी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। स्वजनों ने कहा कि चिकित्सक से इसकी जानकारी लेने पर उन्होंने महिला के कोमा में चले जाने की बात कही और उसे सरकारी अस्पताल ले जाने को कहा।

प्रमोद पासवान ने बताया कि वह ऑटो लाने के लिए गया, इसी दौरान चिकित्सक क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया।