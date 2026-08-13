मौसम का डबल अटैक, बारिश के बाद तीखी धूप-उमस, GMCH में 1400 मरीज इलाज के लिए पहुंचे

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। सावन माह में रुक-रुककर हो रही बारिश के बीच मंगलवार को सुबह से निकली तीखी धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बारिश के बाद चिलचिलाती धूप निकलने से वातावरण में उमस बढ़ गई।

धूप और उमस के कारण दोपहर तक सड़क पर निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम के लगातार बदलते मिजाज का असर लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है।

सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, कमजोरी सहित अन्य मौसमी समस्याओं की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं।मंगलवार को जीएमसीएच के ओपीडी में करीब 1400 मरीजों का इलाज हुआ। इनमें सबसे अधिक भीड़ मेडिसिन विभाग में रही।

सुबह से ही मरीजों और उनके स्वजनों की भीड़ ओपीडी परिसर में जुटने लगी थी। पंजीयन काउंटर से लेकर चिकित्सकों के कक्ष तक मरीजों की आवाजाही बनी रही। चिकित्सकों के अनुसार मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी है।

32 डिग्री तापमान के बीच उमस ने बढ़ाई बेचैनी मंगलवार को बेतिया में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान रहा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के बाद तेज धूप निकलने और वातावरण में नमी अधिक रहने के कारण उमस बढ़ गई। तापमान बहुत अधिक नहीं होने के बावजूद नमी के कारण लोगों को गर्मी ज्यादा महसूस हुई। सुबह से निकली तेज धूप ने दोपहर तक लोगों की परेशानी बढ़ा दी।

मौसम में नमी और तापमान के उतार-चढ़ाव का असर सामान्य जनजीवन के साथ स्वास्थ्य पर भी देखने को मिला। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द और कमजोरी की शिकायत प्रमुख रही। मेडिसिन विभाग में सबसे अधिक 360 मरीज मंगलवार को जीएमसीएच के ओपीडी में करीब 1400 मरीज पहुंचे। इनमें मेडिसिन विभाग में सबसे अधिक करीब 360 मरीजों का इलाज हुआ। शिशु रोग विभाग में करीब 185, ऑर्थोपेडिक विभाग में 170, स्त्री एवं प्रसूति विभाग में 155 तथा सर्जरी विभाग में 145 मरीज पहुंचे।

खबरें और भी





