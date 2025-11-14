Bettiah vidhan sabha Chunav Result: बेतिया विधानसभा में BJP और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला, किसे मिलेगी जीत?

डिजिटल डेस्क, बेतिया। पश्चिमी चम्पारन लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली बेतिया विधानसभा सीट (Bettiah vidhan sabha Chunav Result) पर कुल छह प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर बीजेपी ने रेनू देवी, कांग्रेस ने वशी अहमद, जन सुराज पार्टी ने अनिल कुमार सिंह, जागरूक जनता पार्टी ने छठु शर्मा, सुधारवादी पार्टी ने सतीश कुमार पर दांव खेला है। वहीं रोहित कुमार सिकारिया निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।



बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में बेतिया सीट पर 11 नवंबर को 65 प्रतिशत मतदान हुआ था। शुक्रवार यानी 14 नवंबर को आने वाले चुनावी नतीजों को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी और दोपहर तक चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी।