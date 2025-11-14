Bettiah vidhan sabha Chunav Result: बेतिया विधानसभा में BJP और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला, किसे मिलेगी जीत?
Bettiah election Result : बेतिया विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। इस सीट पर कुल छह उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें बीजेपी की रेणु देवी और कांग्रेस के वशी अहमद प्रमुख हैं। 11 नवंबर को 65% मतदान हुआ था और मतगणना आज 14 नवंबर को हो रही है। 2020 में बीजेपी की रेणु देवी ने यह सीट जीती थी।
डिजिटल डेस्क, बेतिया। पश्चिमी चम्पारन लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली बेतिया विधानसभा सीट (Bettiah vidhan sabha Chunav Result) पर कुल छह प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर बीजेपी ने रेनू देवी, कांग्रेस ने वशी अहमद, जन सुराज पार्टी ने अनिल कुमार सिंह, जागरूक जनता पार्टी ने छठु शर्मा, सुधारवादी पार्टी ने सतीश कुमार पर दांव खेला है। वहीं रोहित कुमार सिकारिया निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में बेतिया सीट पर 11 नवंबर को 65 प्रतिशत मतदान हुआ था। शुक्रवार यानी 14 नवंबर को आने वाले चुनावी नतीजों को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी और दोपहर तक चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी।
बेतिया विधानसभा के प्रत्याशी
- रेणु देवी-भाजपा
- वशी अहमद-कांग्रेस
- अनिल कुमार सिंह -जन सुराज पार्टी
- छठु शर्मा-जागरूक जनता पार्टी
- सतीश कुमार-सुधारवादी पार्टी
- रोहित कुमार सिकारिया-निर्दलीय
बेतिया विधानसभा चुनाव परिणाम- 2020
बेतिया विधानसभा सीट पर वर्ष 2020 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रेणु देवी ने 18079 वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 84496 वोट मिले थे जबकि कांगेस से उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी मदन मोहन तिवारी को 66417 मत मिले थे। इससे पहले, 2015 के चुनाव में कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी ने जीत दर्ज की थी।
