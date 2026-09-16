बेतिया में अब पुलिसवाले भी सुरक्षित नहीं, SSP के गोपनीय रीडर से छिनतई का प्रयास, सात गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Bettiah Crime News: बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस अधीक्षक के गोपनीय रीडर पर जानलेवा हमला कर छिनतई का प्रयास किया।

नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल सात युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

क्वार्टर लौटने के दौरान हमला

गोपनीय रीडर नवीन त्यागी अपने साथी सिपाही रितेश कुमार के साथ सिविल ड्रेस में बाइक से क्वार्टर लौट रहे थे। सोमवार रात करीब 11 बजे हरिवाटिका चौक से आगे बढ़ते ही अपराधियों ने उन्हें घेर लिया।

कैंची मार हुए फरार छिनतई का विरोध करने पर अपराधियों ने रीडर पर कैंची से हमला कर दिया। कमर में कैंची लगने से वह लहूलुहान हो गए, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग निकले। साथी सिपाही ने उन्हें तुरंत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया।

सीसीटीवी से हुई पहचान घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इसके बाद नगर थाना पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अपराधियों की पहचान की और छापेमारी कर सातों को दबोच लिया।