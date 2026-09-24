बेतिया रेलवे स्टेशन का अत्याधुनिक भवन दिसंबर 2027 से पहले होगा तैयार, ECR जीएम ने दिया आश्वासन

संवाद सूत्र, बेतिया/नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। Bettiah Railway Station Modern Building: पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक डिम्पी गर्ग ने रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों और दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया।

स्पेशल ट्रेन से बेतिया पहुंचे जीएम ने स्टेशन का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बेतिया रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त नया भवन दिसंबर 2027 से पहले बनकर तैयार हो जाएगा।

स्टेशन विकास पर चर्चा

निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने के सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया को यात्रियों की सुविधा और ट्रैफिक के अनुसार बेहतर बनाने पर चर्चा हुई।