बेतिया में पिता से फोन पर कहा-दूध लेने जा रहा हूं... कुछ घंटे बाद सिर कटकर रेल ट्रैक पर गिरा

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। नरकटियागंज- बेतिया रेलखंड में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रेलवे फाटक के समीप सोमवार की सुबह अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से पालीटेक्निक के 18 वर्षीय छात्र अभिजीत कुमार की मौत हो गई। उसका सिर कटकर शरीर से अलग हो गया।

शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शरीर पर भी गंभीर जख्म के निशान मिले हैं। घटना की सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया।

मृतक की पहचान औरंगाबाद जिले के अम्बा थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरा निवासी जगनारायण पाल के पुत्र अभिजीत कुमार (18) के रूप में हुई है। रेलवे गुमटी के पास मिला शव मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रेलवे गुमटी से करीब 500 गज पूरब पोल संख्या 807 एवं 809 के बीच रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला। मुफस्सिल थाना के दारोगा सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि घटना सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे की है।