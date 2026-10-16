बेतिया में पुलिस का 'फिल्मी' एक्शन: कार में टक्कर मारकर रोका, 1.22 करोड़ रुपये का 113 किलो गांजा बरामद

जागरण संवाददाता, बेतिया। पुलिस टीम ने शुक्रवार की सुबह नगर के स्टेशन चौक पर छापेमारी पर 113 किलोग्राम गांजा के साथ कार चालक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चालक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवत पसराइन निवासी मो. सहीम बताया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। गांजा यूपी नंबर की कार से लाया जा रहा था।

जब्त गांजा की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ 22 लाख रुपये आंकी गई है। चालक ने पूछताछ में पुलिस से बताया है कि उसे माल छावनी के एक व्यक्ति ने दिया था, जिसे मोतिहारी पहुंचाना था। पुलिस उसके बयान का सत्यापन कर रही है।

गाड़ी से कार में टक्कर मार कर रुकने पर मजबूर किया जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि तस्कर गांजा की खेप जिले में लाने वाले हैं। सूचना पर पुलिस की टीम नगर के छावनी में निगरानी करने लगी। सुबह करीब छह बजे सफेद रंग की एक संदिग्ध कार को देख पुलिस उसे रुकने का इशारा की। लेकिन चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। तब पुलिस पीछा करते हुए स्टेशन चौक पर पहुंची और अपनी गाड़ी से कार में टक्कर मार कर रुकने पर मजबूर कर दी।

कार रुकने पर उसकी तलाशी ली गई तो कार में छुपा कर रखा गया सात बंडल गांजा बरामद हुआ। पुलिस गांजा व कार को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर ली। मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद सदर अंचलाधिकारी पल्लवी कुमारी की मौजूदगी में गांजा का वजन कराया गया।