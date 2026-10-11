बेतिया में परदेस से आने वालों के लिए खुशखबरी, रात में स्टेशन उतरने वालों को घर पहुंचाएगी पुलिस की बस

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)। Durga Puja Traffic Security: दुर्गा पूजा और आगामी प्रमुख त्योहारों के दौरान देर रात बेतिया पहुंचने वाले यात्रियों को अब घर जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

जिला पुलिस ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क रात्रिकालीन बस सेवा शुरू की है।

निःशुल्क रात्रिकालीन बस सेवा

पुलिस अधीक्षक कुमार गौतम ने पुलिस केंद्र से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सुविधा प्रतिदिन रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक यात्रियों को उपलब्ध रहेगी।

पुलिस की इस पहल का मुख्य उद्देश्य देर रात बाहर से आने वाले लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा प्रदान करना है।

सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा

इस व्यवस्था से रास्ते में होने वाली आपराधिक घटनाओं की आशंका काफी हद तक कम हो जाएगी। त्योहारों के दौरान ट्रेनों से बेतिया पहुंचने वाले यात्रियों को अब स्टेशन से अपने गंतव्य तक जाने के लिए वाहनों की तलाश में नहीं भटकना पड़ेगा।