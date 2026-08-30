बेतिया में दारोगा से गाली-गलौज, पुलिस वाहन रोका, वीडियो सामने आते ही चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। मारपीट की शिकायत की जांच करने गांव पहुंची पुलिस टीम को ही ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा।

दारोगा और पुलिसकर्मियों से कथित अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और धक्का-मुक्की के बाद पुलिस जैसे-तैसे मौके से लौटी। अगले दिन घटना का वीडियो प्रसारित हुआ तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की। कार्रवाई करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

मारपीट की जांच को पहुंची थी टीम मामला चनपटिया थाना क्षेत्र के टिकुलिया गांव का है। प्राथमिकी के अनुसार 28 अगस्त की शाम एसआइ कुमार विवेकानंद के नेतृत्व में पुलिस गश्ती दल मारपीट की शिकायत की जांच करने गांव पहुंचा था। टीम के साथ चौकीदार संतोष यादव भी था। पुलिसकर्मी मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रहे थे।

पूछताछ के दौरान उलझे लोग आरोप है कि पूछताछ के दौरान वहां मौजूद कुछ लोग जांच में सहयोग करने के बजाय पुलिस टीम से उलझ गए। लोगों ने पुलिसकर्मियों से सवाल किया कि वे किसके आदेश से गांव आए हैं। इसके बाद कथित तौर पर पुलिस टीम के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और अनुचित ढंग से वीडियो बनाया जाने लगा।

दारोगा से गाली-गलौज का आरोप प्राथमिकी में एसआइ कुमार विवेकानंद ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि स्थिति बिगड़ने पर टीम किसी तरह वहां से वापस लौट आई।

वाहन की चाबी निकालने का भी आरोप प्राथमिकी के अनुसार चालक सिपाही सुशील कुमार के साथ गाली-गलौज की गई और उसे पुलिस वाहन से बाहर खींचने का प्रयास किया गया। आरोपितों पर सरकारी वाहन की चाबी निकालने और पुलिस वाहन का रास्ता रोकने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने इसे सरकारी काम में बाधा डालने का मामला माना है।

वीडियो प्रसारित होते ही बढ़ी सक्रियता घटना के अगले दिन 29 अगस्त को पुलिस टीम के साथ कथित दुर्व्यवहार का वीडियो प्रसारित हुआ। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई तेज कर दी। वीडियो और शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।