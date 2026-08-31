शिक्षा के नए प्रयास से बदली महादलित बस्ती की तस्वीर, बेतिया के मनोज को दिल्ली में मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान
बेतिया निवासी मनोज कुमार को रोहतास के एक महादलित बस्ती के स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट ...और पढ़ें
HighLights
मनोज कुमार को शिक्षा नवाचार के लिए राष्ट्रीय सम्मान।
महादलित बस्ती के स्कूल में बच्चों की उपस्थिति शत-प्रतिशत हुई।
ग्रामीणों से संवाद कर शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई।
संवाद सहयोगी, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। जहां कभी स्कूल में बच्चों की उपस्थिति नाममात्र की थी, परिसर पर असामाजिक तत्वों का कब्जा था और शिक्षा को लेकर ग्रामीणों में जागरूकता का अभाव था, वहीं प्रयास और नवाचार ने पूरी तस्वीर बदल दी।
बेतिया निवासी एवं वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने रोहतास के सूर्यपुरा प्रखंड में कार्यरत रहने के दौरान महादलित बस्ती के एक विद्यालय में शिक्षा की ऐसी अलख जगाई कि बच्चों की उपस्थिति लगभग शत-प्रतिशत हो गई। इस उल्लेखनीय पहल के लिए उन्हें दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक नवाचार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।
निरीक्षण में सामने आई बदहाल तस्वीर
मनोज कुमार ने बताया कि विद्यालय निरीक्षण के दौरान महादलित बस्ती स्थित स्कूल की स्थिति काफी खराब मिली थी। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बेहद कम थी। परिसर में बने किचन शेड पर असामाजिक तत्वों का कब्जा था। ऐसे माहौल में बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय तक लाना बड़ी चुनौती थी।
ग्रामीणों से किया सीधा संवाद
विद्यालय की स्थिति सुधारने के लिए मनोज कुमार ने ग्रामीणों से संवाद शुरू किया। उन्होंने अभिभावकों और ग्रामीणों को बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया। स्थानीय लोगों को विद्यालय की व्यवस्था सुधारने में भागीदार बनाया गया। लगातार प्रयास और ग्रामीणों के सहयोग से विद्यालय का संचालन धीरे-धीरे सुचारू होने लगा।
बच्चों की उपस्थिति पहुंची शत-प्रतिशत
प्रयास का असर कुछ ही समय में दिखाई देने लगा। विद्यालय में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ी और उनकी उपस्थिति लगभग शत-प्रतिशत तक पहुंच गई। शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता ने बस्ती के माहौल को भी बदलना शुरू कर दिया।
नवोदय में चयन ने बढ़ाया भरोसा
इसी बस्ती के एक छात्र ने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की। छात्र की सफलता से ग्रामीणों में शिक्षा के प्रति विश्वास और उत्साह और मजबूत हुआ। अभिभावक बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रेरित हुए।
नीपा करेगा राष्ट्रीय सम्मान
शैक्षिक नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए मनोज कुमार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (नीपा) की ओर से दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।
इसी कड़ी में बेतिया के पूर्व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और वर्तमान में पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार का नाम भी सम्मान पाने वाले अधिकारियों की सूची में शामिल है।