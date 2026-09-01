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बेतिया में दुकान बंद कर लौट रहे ज्वेलर को बदमाशो ने सीने में मारी गोली, GMCH में ग्रामीणों ने किया हंगामा

By Madhusudan Kumar Edited By: Nishant Bharti
Updated: Tue, 01 Sep 2026 08:07 AM (IST)

पश्चिम चंपारण में एक स्वर्ण व्यवसायी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद उन्हें जीएमसीएच बेतिया में भर्ती कराया गया।

GMCH में ग्रामीणों ने किया हंगामा

GMCH में ग्रामीणों ने किया हंगामा

HighLights

  1. स्वर्ण व्यवसायी गोविंद साह को सीने में गोली लगी।

  2. जीएमसीएच बेतिया में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया।

  3. आक्रोशित भीड़ ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ भी की।

जागरण संवाददाता, बेतिया। पश्चिम चंपारण जिले में सोमवार की देर शाम अज्ञात अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपराधियों की गोली व्यवसायी के सीने में लगी। गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को स्वजन और ग्रामीण आनन-फानन में इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जीएमसीएच) लेकर पहुंचे, जहां रात करीब 9.30 बजे उन्हें भर्ती कराया गया। 

घटना के बाद जहां इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं जीएमसीएच में इलाज के दौरान ग्रामीणों के हंगामे और तोड़फोड़ से अफरातफरी मच गई।घायल व्यवसायी की पहचान सिरिसिया थाना क्षेत्र के गरभुआ गांव निवासी गोविंद साह (45), पिता स्वर्गीय सुरेंद्र साह के रूप में हुई है। 

गोली सीधे गोविंद साह के सीने में लगी

बताया जा रहा है कि गोविंद साह मनुआपुल स्थित अपनी सोने-चांदी की दुकान बंद कर सोमवार की देर शाम बाइक से अपने घर गरभुआ लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाकर गोली चला दी। घटना रात करीब नौ बजे की बताई जा रही है। गोली सीधे गोविंद साह के सीने में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। 

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गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। सूचना मिलते ही स्वजन और ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया लाया गया।

चिकित्सक ने एक्स-रे व सीटी स्कैन कराने को कहा

जीएमसीएच पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने घायल व्यवसायी की स्थिति को देखते हुए आवश्यक जांच कराने की सलाह दी। चिकित्सक ने गोली लगने के कारण एक्स-रे और सीटी स्कैन कराने की बात कही, ताकि गोली की स्थिति और अंदरूनी चोट का सही आकलन किया जा सके। 

बताया जाता है कि इस दौरान घायल की हालत को लेकर स्वजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता गया और देखते ही देखते अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू हो गया।

बिना रेफर कराए निजी एंबुलेंस से लेकर निकले

इलाज और जांच को लेकर हुए हंगामे के बीच स्वजन व ग्रामीण घायल व्यवसायी को बिना रेफर कराए ही एक निजी एंबुलेंस से लेकर वहां से निकल गए। इस दौरान जीएमसीएच में करीब आधे घंटे तक अफरातफरी की स्थिति बनी रही। 

सूत्रों के अनुसार आक्रोशित लोगों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ भी की। हंगामे के कारण अस्पताल में मौजूद मरीजों, उनके स्वजनों और स्वास्थ्यकर्मियों के बीच भी भय और अफरातफरी का माहौल रहा।

इमरजेंसी में स्वजन और ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया

गोली लगने से घायल स्वर्ण व्यवसायी के इलाज के दौरान जीएमसीएच की इमरजेंसी में स्वजन और ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड में हंगामा होने की बात सामने आई है। मौके की तस्वीरों में एक अस्पताल बेड क्षतिग्रस्त होकर जमीन पर पड़ा दिखाई दिया, जबकि मेडिकल सामग्री और अन्य सामान फर्श पर बिखरा मिला। 

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इससे इमरजेंसी वार्ड में अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि, अस्पताल की संपत्ति को किसने और किस परिस्थिति में नुकसान पहुंचाया, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।