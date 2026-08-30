बेतिया में बिजली विभाग की लापरवाही ने ली जान, शटडाउन के आश्वासन के बाद पोल पर चढ़े मिस्त्री की करंट से मौत
बेतिया में बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान करंट लगने से मानव बल के रूप में कार्यरत एक बिजली मिस्त्री रवि रंजन यादव की मौत हो गई।
HighLights
बिजली लाइन मरम्मत करते समय करंट लगने से मिस्त्री रवि रंजन की मौत।
शटडाउन का आश्वासन मिलने पर भी लाइन चालू रहने से हुआ हादसा।
इस घटना ने बिजली विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए।
जागरण संवाददाता, बेतिया। बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान करंट की चपेट में आने से मानव बल के रूप में कार्यरत एक बिजली मिस्त्री की मौत हो गई।
मृतक की पहचान बैरिया थाना क्षेत्र के फुलझरिया वार्ड संख्या एक निवासी विनोद यादव के पुत्र रवि रंजन कुमार यादव (28) के रूप में हुई है।
घटना रविवार की सुबह करीब नौ बजे हुई। हादसे के बाद स्वजन में कोहराम मच गया। मृतक के साले नौतन बलुआ निवासी महेश कुमार ने बताया कि रवि रंजन बिजली विभाग में मानव बल के रूप में मिस्त्री का काम करता था।
रविवार की सुबह वह बिजली लाइन की मरम्मत के लिए पोल पर चढ़ा था। स्वजनों और साथ में काम कर रहे लोगों का आरोप है कि पोल पर चढ़ने से पहले संबंधित कर्मियों से लाइन का शटडाउन लेने के लिए फोन किया गया था।
उधर से शटडाउन देने की बात भी कही गई थी। इसके बाद मिस्त्री को लगा कि लाइन का शटडाउन हो चुका है और वह काम करने के लिए पोल पर चढ़ गया।
बताया गया कि पोल पर चढ़कर लाइन बनाने के दौरान अचानक वह बिजली के करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
बाद में पता चला कि जिस लाइन पर काम किया जा रहा था, उसका शटडाउन नहीं हुआ था। जिससे हादसा हुआ। इस हादसे ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और शटडाउन की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मृतक के स्वजन और उसके साथ काम करने वाले मिस्त्री झुन्ना कुमार राम ने बताया कि काम शुरू करने से पहले शटडाउन के लिए फोन किया गया था। फोन पर दूसरी ओर से शटडाउन देने की बात कही गई थी, लेकिन वास्तव में लाइन का शटडाउन नहीं हुआ था।
रवि रंजन को लगा कि शटडाउन मिल चुका है, जिसके बाद वह पोल पर काम करने के लिए चढ़ा और हादसे का शिकार हो गया।
इधर पोस्टमार्टम रूम के बाहर मौजूद नौतन थानाध्यक्ष पवन कुमार पासवान ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।
इसके बाद शव स्वजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में आवेदन मिलने पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दो हेल्पर और एक अन्य मिस्त्री भी थे साथ
घटना के समय रवि रंजन के साथ मिस्त्री झुन्ना कुमार राम भी मौजूद थे। इनके साथ दो हेल्पर अमरजीत राम और राम कुमार भी काम कर रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। साथ काम कर रहे लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और स्वजनों को दी।
पत्नी और दो मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
रवि रंजन की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक की पत्नी सुनीता देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के दो छोटे बच्चे हैं, जिसमें पुत्र दिव्यांशु कुमार (5) और पुत्री कृति कुमारी (7) शामिल हैं।
जवान बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद स्वजन बदहवास हैं। गांव में भी घटना के बाद शोक का माहौल है।
शव लेकर ग्रीड पहुंचे स्वजन, मुआवजे व कार्रवाई की मांग पर किया प्रदर्शन
बिजली मिस्त्री रवि रंजन कुमार यादव की करंट लगने से मौत के बाद स्वजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद आक्रोशित स्वजन व ग्रामीण शव लेकर भितहा पंचायत के मोतीहारी टांड़ स्थित बिजली ग्रीड पहुंच गए और वहां प्रदर्शन करने लगे।
प्रदर्शनकारी मृतक के आश्रितों को शीघ्र मुआवजा देने तथा मामले में दोषी लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों के ग्रीड पहुंचने पर वहां कोई जिम्मेदार कर्मी अथवा अधिकारी नहीं मिला।
अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने से आक्रोशित लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। स्वजन शव के साथ ग्रीड परिसर के समीप घंटों डटे रहे और बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करते रहे। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर बैरिया पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित स्वजनों और ग्रामीणों को शांत कराने का प्रयास किया। हालांकि, प्रदर्शनकारी बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने और मृतक के आश्रितों के लिए मुआवजे की घोषणा किए जाने की मांग पर काफी देर तक अड़े रहे।
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