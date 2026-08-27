VIDEO में देखिए कैसे पेट से निकाली नुकीली पिन, बेतिया में बिना ऑपरेशन बची 14 साल के लड़के की जान

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। बलथर थाना क्षेत्र के रहने वाले 14 वर्षीय बालक के पेट में फंसी करीब पांच सेंटीमीटर लंबी सिलाई वाली पिन को बेतिया स्थित श्री जन गैस्ट्रो एंड एंडोस्कोपी में एंडोस्कोपी के माध्यम से सफलतापूर्वक निकाल लिया गया।

खास बात यह रही कि पिन निकालने के लिए बालक का ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। एंडोस्कोपी के जरिए ही चिकित्सकों ने नुकीली पिन को बाहर निकाल दिया।

बताया गया कि बालक ने गुरुवार की सुबह करीब आठ बजे गलती से सिलाई वाली पिन मुंह के रास्ते निगल ली थी। इसके बाद पिन पेट में पहुंच गई।

घटना की जानकारी पर स्वजन उसे चिकित्सकीय परामर्श के लिए लेकर पहुंचे। जांच के बाद चिकित्सकों ने पेट में बाहरी वस्तु होने की पुष्टि की और एंडोस्कोपी के माध्यम से उसे निकालने का निर्णय लिया।

जीएमसीएच में एसआर मेडिसिन के तौर पर कार्यरत हैं डॉ. चंदन कुमार

श्री जन गैस्ट्रो एंड एंडोस्कोपी में जीएमसीएच, बेतिया में एसआर मेडिसिन के तौर पर कार्यरत डॉ. चंदन कुमार ने एंडोस्कोपी के जरिए पिन को बाहर निकाला। चिकित्सकीय टीम ने सावधानीपूर्वक प्रक्रिया पूरी की, ताकि पिन के नुकीले हिस्से से पेट या भोजन नली को किसी तरह की चोट न पहुंचे। बिना किसी सर्जरी के पिन बाहर निकलने के बाद स्वजन ने राहत की सांस ली।