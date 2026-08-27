VIDEO में देखिए कैसे पेट से निकाली नुकीली पिन, बेतिया में बिना ऑपरेशन बची 14 साल के लड़के की जान
पश्चिम चंपारण के एक 14 वर्षीय बालक के पेट से एंडोस्कोपी द्वारा 5 सेमी लंबी सिलाई पिन सफलतापूर्वक निकाली गई। ...और पढ़ें
HighLights
14 वर्षीय बालक ने गलती से निगली 5 सेमी पिन।
बेतिया में एंडोस्कोपी से बिना ऑपरेशन पिन निकली।
डॉ. चंदन कुमार ने सफलतापूर्वक प्रक्रिया पूरी की।
जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। बलथर थाना क्षेत्र के रहने वाले 14 वर्षीय बालक के पेट में फंसी करीब पांच सेंटीमीटर लंबी सिलाई वाली पिन को बेतिया स्थित श्री जन गैस्ट्रो एंड एंडोस्कोपी में एंडोस्कोपी के माध्यम से सफलतापूर्वक निकाल लिया गया।
खास बात यह रही कि पिन निकालने के लिए बालक का ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। एंडोस्कोपी के जरिए ही चिकित्सकों ने नुकीली पिन को बाहर निकाल दिया।
बताया गया कि बालक ने गुरुवार की सुबह करीब आठ बजे गलती से सिलाई वाली पिन मुंह के रास्ते निगल ली थी। इसके बाद पिन पेट में पहुंच गई।
घटना की जानकारी पर स्वजन उसे चिकित्सकीय परामर्श के लिए लेकर पहुंचे। जांच के बाद चिकित्सकों ने पेट में बाहरी वस्तु होने की पुष्टि की और एंडोस्कोपी के माध्यम से उसे निकालने का निर्णय लिया।
जीएमसीएच में एसआर मेडिसिन के तौर पर कार्यरत हैं डॉ. चंदन कुमार
श्री जन गैस्ट्रो एंड एंडोस्कोपी में जीएमसीएच, बेतिया में एसआर मेडिसिन के तौर पर कार्यरत डॉ. चंदन कुमार ने एंडोस्कोपी के जरिए पिन को बाहर निकाला। चिकित्सकीय टीम ने सावधानीपूर्वक प्रक्रिया पूरी की, ताकि पिन के नुकीले हिस्से से पेट या भोजन नली को किसी तरह की चोट न पहुंचे। बिना किसी सर्जरी के पिन बाहर निकलने के बाद स्वजन ने राहत की सांस ली।
नुकीली वस्तु निगलने पर बरतें सावधानी
चिकित्सकों के अनुसार, बच्चों द्वारा गलती से सिक्का, पिन, बैटरी या अन्य छोटी वस्तुएं निगल लेने के मामले में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।
खासकर नुकीली वस्तु निगलने की स्थिति में स्वयं उल्टी कराने या घरेलू उपाय करने के बजाय तत्काल चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए। ऐसी वस्तु भोजन नली या पेट में चोट पहुंचा सकती है। समय पर जांच और उचित उपचार से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है।