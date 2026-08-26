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बगहा में इंस्टाग्राम के प्यार का दर्दनाक अंत, युवक ने युवती के सामने खाया जहर, मौत

By Vinod RaoEdited By: Dharmendra Singh
Updated: Wed, 26 Aug 2026 11:29 AM (IST)

बगहा के डुमवलिया में इंस्टाग्राम पर शुरू हुए प्रेम संबंध में विवाद के बाद एक युवक ने युवती के सामने जहर खा लिया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

HighLights

  1. इंस्टाग्राम प्रेम संबंध में विवाद के बाद युवक ने खाया जहर।

  2. बगहा के डुमवलिया में हुई घटना, अस्पताल ले जाते समय मौत।

  3. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच जारी।

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण) । सोशल मीडिया पर शुरू हुआ कथित प्रेम संबंध मंगलवार को डुमवलिया में उस समय खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया, जब विवाद के बाद 25 वर्षीय युवक ने युवती के सामने विषपान कर लिया।

हालत बिगड़ने पर स्वजन और आसपास के लोग उसे अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया। बेतिया ले जाने के दौरान रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान डुमवलिया निवासी शेखर राठौर के रूप में हुई है।

प्रेम संबंध को लेकर हुआ विवाद

शेखर का इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से कथित प्रेम संबंध था। मंगलवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान युवक ने कथित तौर पर युवती के सामने ही विषपान कर लिया। घटना के बाद युवती और आसपास मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई।

अस्पताल पहुंचने से पहले बिगड़ी हालत

विषपान के बाद शेखर की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आनन-फानन में उसे अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया गया।

रास्ते में युवक ने तोड़ा दम

परिजन उसे बेतिया लेकर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उसकी हालत और गंभीर हो गई और उसने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही स्वजनों में चीख-पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस भी सक्रिय हुई।

पुलिस ने शुरू की जांच

पटखौली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। युवती से विवाद किस बात को लेकर हुआ और युवक ने विषपान क्यों किया, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

सोशल मीडिया से जुड़े विवाद से सनसनी

घटना के बाद डुमवलिया और आसपास के इलाके में चर्चा तेज हो गई। सोशल मीडिया पर बने कथित प्रेम संबंध को लेकर हुई इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।