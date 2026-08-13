West Champaran : सिर पर चोट, शरीर पर खून... बगहा में युवक की मौत ने खड़े किए कई सवाल

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। रामनगर के मुड़िला वार्ड संख्या एक में गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

मृतक की पहचान उक्त मोहल्ला निवासी हरेंद्र यादव के 35 वर्षीय पुत्र ओम यादव के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया।

मृतक के माथे पर चोट का निशान पाया गया है। घटना के बाद मृतक के स्वजन हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग कर रहे हैं।

मृतक की भावज प्रिया कुमारी ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। उसने बताया कि बुधवार को वह अपने ससुर के साथ नाना के घर गई थी।

इसी दौरान सूचना मिली कि उसके जेठ ओम यादव को धारदार हथियार से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। सूचना मिलने के बाद उसके ससुर घर पहुंचे तो ओम यादव अचेत अवस्था में पड़े थे और उनके सिर से काफी खून बह रहा था। बाद में उनकी मौत हो गई।

आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। हालांकि, इस संबंध में स्थानीय थाने में अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।

इधर, घटना की जानकारी मिलने पर एसडीपीओ राजेश कुमार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मृतक के स्वजन और आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई। ओम यादव की शादी नहीं हुई थी। युवक की मौत के बाद उसके घर में मातम पसरा हुआ है और स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।