बगहा में सुमन की जिंदगी पर भारी पड़ा रास्ता, प्रसव पीड़ा में नदी के बीच फंसा ट्रैक्टर, मौत

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। बगहा के गोबरहिया थाना क्षेत्र के सिंगड़हवा दोन की 22 वर्षीय सुमन देवी के लिए रविवार की शाम जिंदगी की सबसे कठिन घड़ी थी। वह प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। परिवार उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए परेशान था। गांव में सड़क नहीं होने के कारण एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचने का रास्ता भी नहीं था। आखिरकार स्वजन उसे ट्रैक्टर से हरनाटांड़ पीएचसी ले जाने को मजबूर हुए। रास्ते में हरहा नदी में ट्रैक्टर फंस गया। उसे निकालने में समय बीतता गया और प्रसव पीड़ा से जूझती सुमन की मौत हो गई।

दर्द से कराहती रही सुमन सिंगड़हवा दोन निवासी प्रकाश उरांव की पुत्री सुमन देवी गर्भवती थी। रविवार देर शाम उसे तेज प्रसव पीड़ा हुई। परिवार के लोग उसे इलाज के लिए हरनाटांड़ पीएचसी ले जाने की तैयारी में जुट गए। उस समय परिवार के सामने सबसे बड़ी चिंता सुमन को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की थी। गांव से बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता नहीं होने के कारण ट्रैक्टर ही सहारा बना।

नदी में फंस गया ट्रैक्टर हरनाटांड़ जाने के क्रम में दोन इलाके में ही हरहा नदी में ट्रैक्टर फंस गया। प्रसव पीड़ा से परेशान सुमन ट्रैक्टर पर थी। परिवार की बेचैनी बढ़ती गई। ट्रैक्टर को नदी से निकालने में समय लगा। अस्पताल की दूरी हर गुजरते पल के साथ सुमन की पीड़ा बढ़ाती रही। जिस समय उसे चिकित्सकीय सहायता मिलनी चाहिए थी, उस समय परिवार नदी के बीच फंसा हुआ था।

सड़क होती तो शायद नहीं होती यह मजबूरी सिंगड़हवा दोन के लोगों के लिए हरहा नदी से होकर आवागमन करना मजबूरी है। गांव में सड़क की सुविधा नहीं है। इसी कारण बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भी जोखिम उठाकर नदी पार करनी पड़ती है। सुमन की मौत ने गांव की इस पुरानी पीड़ा को फिर सामने ला दिया है।

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एंबुलेंस के बजाय ट्रैक्टर बना सहारा गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस जैसी जरूरी सुविधा नहीं मिल सकी। परिवार को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। प्रसव जैसी आपात स्थिति में अस्पताल तक पहुंचने में हुई देरी कितनी भारी पड़ सकती है, सुमन की मौत इसका दर्दनाक उदाहरण है।