बगहा में जिस गोद में थी सात माह की मासूम, उसी मां की गला दबाकर हत्या

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। रामनगर थाना क्षेत्र के मिल बहुअरी गांव में सोमवार की शाम एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। आरोप है कि 20 वर्षीय विवाहिता की गला दबाकर हत्या की गई।

घटना के समय उसकी गोद में सात-आठ माह की बच्ची थी। घटना की जानकारी करीब एक घंटे बाद स्वजन को मिली। इसके बाद घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया।

शाम पांच बजे की बताई जा रही घटना बताया गया कि घटना सोमवार शाम करीब पांच बजे हुई। करीब छह बजे स्वजन को इसकी जानकारी मिली। पुलिस के पहुंचने पर विवाहिता का शव घर में मिला। मृतका के नाक, कान और आंख से खून निकल रहा था। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से जानकारी ली।

डेढ़ साल पहले हुई थी शादी मृतका की पहचान हुस्नतारा खातून के रूप में हुई है। उसकी शादी करीब डेढ़ वर्ष पहले सरफराज आलम से हुई थी। पति रामनगर चीनी मिल में काम करता है। घटना के समय मृतका की गोद में सात-आठ माह की बच्ची होने की बात सामने आई है।

मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विवाहिता की मौत सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई है। आरोपों के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।