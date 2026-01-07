Language
    बगहा में बगीचे से मिला जंगली बिल्ली का शव, तेंदुआ समझ इलाके में मचा हड़कंप

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:35 PM (IST)

    बगहा के परसौनी गांव में एक बगीचे के पास जंगली बिल्ली का शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसे तेंदुआ समझकर पुलिस को सूचना दी। वन व ...और पढ़ें

    शव देखकर ग्रामीणों ने उसे तेंदुआ समझ लिया ! जागरण

    जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। बगहा प्रखंड की बांसगांव मंझरिया पंचायत अंतर्गत परसौनी गांव के दक्षिण दिशा में स्थित एक पोखर के समीप बगीचे में जंगली बिल्ली का शव मिलने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। शव देखकर ग्रामीणों ने उसे तेंदुआ समझ लिया और तत्काल स्थानीय थाना को इसकी सूचना दी।

    सूचना मिलते ही पुलिस की ओर से चौकीदार मनीष कुमार को मौके पर भेजा गया। वहीं वन विभाग भी अलर्ट हो गया। मदनपुर रेंज के रेंजर श्रीमणकर कुमार ने बताया कि परसौनी गांव में तेंदुए के मृत पाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वनकर्मी आनंद राम और भगत पासवान को जांच के लिए मौके पर भेजा गया।

    जांच में तेंदुआ नहीं, जंगली बिल्ली निकली

    रेंजर ने बताया कि मौके पर जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि मृत जानवर तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली है। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जंगली बिल्ली की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल वन विभाग मामले की जांच में जुटा है।