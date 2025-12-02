दिन में आग, रात में कंपकंपी; पश्चिमी चंपारण में मौसम ने बढ़ाई बीमारियां
बगहा में मौसम तेजी से बदल रहा है, दिन में गर्मी और रात में ठंड से लोग परेशान हैं। इस बदलाव के कारण सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारियां बढ़ गई हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर लोगों को मौसम के अनुसार सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।
संवाद सूत्र, बगहा। दिन में तेज धूप और रात में काफी ठंड पड़ने का सिलसिला करीब एक माह से लगातार जारी है। इस दौरान सुबह में घना कुहासा और हल्की हवा के साथ ठंड लोगों को परेशानी में डाल रही है।
मौसम में आए इस असामान्य बदलाव से स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ रहे हैं। शहरी पीएचसी से लेकर अन्य अस्पतालों में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो गई है और शहरी पीएचसी में मरीजों की लंबी लाइनें दिखाई दे रही है।
चिकित्सक डॉ. रणवीर सिंह ने बताया कि इस मौसम में हर व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है। रहन-सहन, खानपान और कपड़ों में बदलाव करके ठंड से बचाव किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि गर्म कपड़े पहनना, ताजा और पौष्टिक भोजन लेना, शरीर की व्यक्तिगत सफाई बनाए रखना और घर व आसपास की साफ-सफाई करना बेहद जरूरी है। चिकित्सक ने यह भी बताया कि घर के आसपास पानी या घास-फूस न रखें, जिससे मच्छरों के पनपने की आशंका कम होगी और आसपास का वातावरण स्वस्थ रहेगा।
उन्होंने बताया कि यदि ठंड में और वृद्धि हुई तो कोल्ड डायरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इससे बचाव के लिए खानपान और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
उन्होंने बताया कि सुबह की ठंड और दिन में तेज धूप का फर्क बहुत अधिक है। दिन में तेज धूप के कारण लगातार एक घंटे तक बाहर बैठना मुश्किल हो गया है, जबकि रात में हल्की चादर ओढने की व्यवस्था नहीं होने पर अच्छी नींद लेना और सुबह ठंड में टहलना कठिन हो जाता है।
