दिन में आग, रात में कंपकंपी; पश्चिमी चंपारण में मौसम ने बढ़ाई बीमारियां

संवाद सूत्र, बगहा। दिन में तेज धूप और रात में काफी ठंड पड़ने का सिलसिला करीब एक माह से लगातार जारी है। इस दौरान सुबह में घना कुहासा और हल्की हवा के साथ ठंड लोगों को परेशानी में डाल रही है।

मौसम में आए इस असामान्य बदलाव से स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ रहे हैं। शहरी पीएचसी से लेकर अन्य अस्पतालों में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो गई है और शहरी पीएचसी में मरीजों की लंबी लाइनें दिखाई दे रही है।

चिकित्सक डॉ. रणवीर सिंह ने बताया कि इस मौसम में हर व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है। रहन-सहन, खानपान और कपड़ों में बदलाव करके ठंड से बचाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गर्म कपड़े पहनना, ताजा और पौष्टिक भोजन लेना, शरीर की व्यक्तिगत सफाई बनाए रखना और घर व आसपास की साफ-सफाई करना बेहद जरूरी है। चिकित्सक ने यह भी बताया कि घर के आसपास पानी या घास-फूस न रखें, जिससे मच्छरों के पनपने की आशंका कम होगी और आसपास का वातावरण स्वस्थ रहेगा।