बगहा दुष्कर्म मामले में FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य, फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी
बगहा के नौरंगिया थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। एसडीपीओ कुमार देवेन्द्र ने बताया कि फरार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पीड़िता 25 नवंबर को बर्थडे पार्टी में गई थी, जहां से लौटते समय उसके साथ दुष्कर्म हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा फरार है।
संवाद सहयोगी, बगहा। पुलिस जिले के नौरंगिया थाना क्षेत्र के पटेसरा गांव के पास तिरहुत नहर पर हुई नाबालिग से दुष्कर्म मामले की जांच के लिए शुक्रवार की शाम एफएसएल की टीम घटना स्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की। दुष्कर्म से संबंधित साक्ष्य को एकत्रित किया।
बगहा एसडीपीओ कुमार देवेन्द्र ने बताया कि इस मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए नौरंगिया थाने की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
फुफेरा भाई ले गया अपने साथ
यहां बता दें कि बीते 25 नवंबर को अपने सहेली के साथ लौकरिया थाना क्षेत्र के एक एक नाबालिग नौरंगिया थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में आयोजित एक बर्थडे पार्टी में अपने सहेली के साथ गई थी। जहां से 26 नवंबर को अपने घर जाने के लिए सहेली के फुफेरा भाई नीतीश कुमार व उसका दोस्त कमलेश कुमार बाइक से लेकर चल पड़े।
रास्ते में घर पहुंचाने के बजाय दोनों युवकों ने नौरंगिया थाना क्षेत्र के पटेसरा नहर के पास बाइक को मोड़ दिया। नाबालिग का आरोप है कि मौके का फायदा उठाते हुए कमलेश कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
इस दौरान उसकी सहेली के फुफेरे भाई नीतीश ने अपनी ही बहन का हाथ पकड़ लिया और चुप कराने के लिए मुंह बंद कर दिया था। लेकिन दुष्कर्म की शिकार हुई नाबालिग की सहेली ने हिम्मत कर शोर मचाने लगी थी।
जिसके बाद दोनों युवक वहां से फरार हो गए थे। घटना के बाद दोनों पीड़िताें ने बगल के गांव में जाकर डायल 112 की पुलिस को फोन कर अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी थी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों नाबालिग बच्ची को अपने साथ लेकर नौरंगिया थाना पहुंची। जहां पूछताछ में दोनों सहेलियों ने घटना की जानकारी दी।
पूछताछ में दोनों सहेलियों ने घटना की जानकारी दी
जिसके बाद थानाध्यक्ष शुभम कुमार पुलिस टीम के साथ मदनपुर पहुंचे और आरोपियों के घर छापेमारी किया था। जिसमें नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसका साथी कमलेश कुमार घर छोड़ फरार हो गया था।
