पश्चिम चंपारण : आठ घंटे बंद रहा रेलवे समपार फाटक, रास्ता खुलने के इंतजार में परेशान रहे लोग

संवाद सूत्र, बगहा (पश्चिम चंपारण)। बगहा-वाल्मीकिनगर रोड मार्ग पर रविवार को रेलवे समपार फाटक में आई तकनीकी खराबी ने लोगों की रफ्तार रोक दी। सुबह चार बजे तार टूटने से समपार फाटक संख्या 56 बंद हो गया।

करीब आठ घंटे तक फाटक बंद रहने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। राहगीरों और वाहन चालकों को फाटक खुलने का इंतजार करना पड़ा।

तार टूटने से बंद हुआ फाटक

बगहा स्टेशन और वाल्मीकिनगर रोड स्टेशन के बीच स्थित समपार फाटक संख्या 56 का तार रविवार की सुबह करीब चार बजे अचानक टूट गया। तार टूटते ही फाटक बंद हो गया। इसकी सूचना तत्काल संबंधित रेलवे विभाग को दी गई। खराबी के कारण सड़क मार्ग से आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई।

दोनों तरफ लगी वाहनों की कतार फाटक बंद रहने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक घंटों फाटक खुलने की प्रतीक्षा करते रहे। रविवार होने के कारण इस मार्ग पर आवागमन अधिक था। इससे जाम की स्थिति और परेशानी बढ़ गई। कई राहगीर काफी देर तक रास्ता खुलने की उम्मीद में रुके रहे।

नरकटियागंज से पहुंची तकनीकी टीम सूचना मिलने के बाद नरकटियागंज से रेलवे की तकनीकी टीम करीब दस बजे मौके पर पहुंची। टीम ने समपार फाटक के टूटे तार की मरम्मत शुरू की और तकनीकी खराबी को दूर किया। मरम्मत का काम पूरा होने के बाद फाटक को चालू किया गया।