जब एसपी ने कंधे पर लगाए Double Star तो छलक आए आंसू, बगहा के 52 जमादार बने दरोगा

संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Bagaha Police Promotion: कड़ी मेहनत के बाद जब उसका फल सामने आता है तो इंसान भावुक हुए बिना नहीं रह पाता। बगहा पुलिस के 52 जमादारों के लिए कुछ ऐसा ही क्षण सोमवार को रहा।

पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश के आलोक में बगहा पुलिस जिले के 52 पुलिस पदाधिकारियों को एक साथ पदोन्नति दी गई है। इस अवसर पर पुलिस लाइन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। एसपी ने लगाए डबल स्टार समारोह में एसपी राजेश कुमार ने सहायक अवर निरीक्षकों (ASI) को पुलिस अवर निरीक्षक (SI) के पद पर प्रोन्नत किया। एसपी ने सभी प्रोन्नत पदाधिकारियों के कंधों पर दो स्टार लगाकर नई जिम्मेदारी सौंपी। कंधों पर स्टार सजते ही कई पुलिसकर्मियों की आंखें खुशी से नम हो गईं। ईमानदारी से काम करने की सलाह एसपी ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि अब आप लोग अधिक जिम्मेदार पद पर पहुंच गए हैं। आप जहां भी रहें, पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मौके पर मौजूद अन्य वरीय अधिकारियों ने भी शुभकामनाएं दीं।