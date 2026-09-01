बगहा में एक हजार में तय किया ई-रिक्शा का भाड़ा, जंगल पहुंचते ही रची लूट की साजिश, चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। पुलिस जिले के नौरंगिया थाना क्षेत्र में हुई ई-रिक्शा लूट मामले में पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

जिनकी पहचान बेतिया जिले के नितेश कुमार व सुरेन्द्र प्रसाद निवासी निनवलिया थाना मुफ्फसिल, जितेन्द्र कुमार निवासी छोटा सेमरा थाना मझवलिया, सुजीत कुमार निवासी लइया थाना मुफ्फसिल में हुई है। जिनके पास से चोरी के दो ई-रिक्शा, एक मोबाइल व नंबर प्लेट भी बरामद किया गया है।

एसपी राजेश कुमार ने बताया कि बीते नौ जुलाई को नौरंगिया थाना क्षेत्र के मदनपुर-पनियहवा मुख्य मार्ग से एक ई-रिक्शा की लूट थी। जिसके बाद उसके चालक व कुशीनगर जिले के कसया थाने के सबेया मह़ुअवा निवासी आदित्य पासवान ने दूसरे दिन नौरंगिया थाना में कांड संख्या 71/26 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि जब वह उसका ई-रिक्शा लेकर कसया ओवर ब्रिज के पास पहुंचा था तो तीन अज्ञात युवक आए और पूरे दिन घुमाने के एवज में एक हजार का भाड़ा किया।

रास्ते में पहले पडरौना जाने की बात कही और बाद में पनियहवा की ओर ले गए। पनियहवा पहुंचने के बाद आरोपितों ने ई-रिक्शा को दिल्ली कैंप के पास जंगल की ओर ले जाकर वहां रुकने की बात कही। जंगल में वे लोग शराब पी और कुछ देर बाद एक आरोपित सिगरेट लेने के बहाने ई-रिक्शा लेकर फरार हो गया। इसके बाद दोनों युवक भी चालक को छोड़कर भाग गए। जिसके बाद चालक ने सड़क पर मदनपुर पुलिस चेक पोस्ट पहुंचकर पुलिस को सूचना दी थी।