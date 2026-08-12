बगहा में गन्ने के खेत में ‘घात’ लगाकर बैठा था भालू, ग्रामीण का हाथ काटा

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। गन्ने के खेत के बीच छिपा भालू कब बाहर निकलकर सामने आ जाए, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। बुधवार सुबह हरनाटांड़ वन क्षेत्र के बरवा कला गांव के सरेह में शौच के लिए जा रहे ग्रामीण पर अचानक भालू ने हमला कर दिया।

ग्रामीण के शोर मचाने पर आसपास के लोग लाठी-डंडे लेकर दौड़े। लोगों को आते देख भालू जंगल की ओर भाग गया। हमले में ग्रामीण का हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अचानक सामने आया भालू बरवा कला गांव निवासी गोपाल महतो (43) बुधवार सुबह शौच के लिए सरेह की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गन्ने के खेत में छिपे भालू ने अचानक उन पर हमला कर दिया। भालू ने उनके बाएं हाथ को काटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।

शोर सुनकर जुटे ग्रामीण हमले के बाद गोपाल महतो ने शोर मचाया। आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के हाथों में लाठी-डंडे देखकर भालू वहां से भागकर जंगल की ओर चला गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।