बगहा में गन्ने के खेत में ‘घात’ लगाकर बैठा था भालू, ग्रामीण का हाथ काटा
बगहा के हरनाटांड़ वन क्षेत्र में गन्ने के खेत से निकले भालू ने शौच जा रहे ग्रामीण गोपाल महतो पर हमला कर दिया, जिससे उनका हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया ...और पढ़ें
HighLights
बगहा में गन्ने के खेत में भालू का हमला।
शौच जा रहे ग्रामीण गोपाल महतो का हाथ जख्मी।
ग्रामीणों के जुटने पर भालू जंगल की ओर भागा।
जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। गन्ने के खेत के बीच छिपा भालू कब बाहर निकलकर सामने आ जाए, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। बुधवार सुबह हरनाटांड़ वन क्षेत्र के बरवा कला गांव के सरेह में शौच के लिए जा रहे ग्रामीण पर अचानक भालू ने हमला कर दिया।
ग्रामीण के शोर मचाने पर आसपास के लोग लाठी-डंडे लेकर दौड़े। लोगों को आते देख भालू जंगल की ओर भाग गया। हमले में ग्रामीण का हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
अचानक सामने आया भालू
बरवा कला गांव निवासी गोपाल महतो (43) बुधवार सुबह शौच के लिए सरेह की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गन्ने के खेत में छिपे भालू ने अचानक उन पर हमला कर दिया। भालू ने उनके बाएं हाथ को काटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।
शोर सुनकर जुटे ग्रामीण
हमले के बाद गोपाल महतो ने शोर मचाया। आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के हाथों में लाठी-डंडे देखकर भालू वहां से भागकर जंगल की ओर चला गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
अस्पताल में कराया गया इलाज
घायल गोपाल महतो को ग्रामीणों ने तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरनाटांड़ पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। हाथ में गंभीर चोट लगने के कारण परिजनों और ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है।
इलाके में फैली दहशत
घटना के बाद बरवा कला और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। गन्ने के खेतों में भालू के छिपे होने की घटना से ग्रामीणों में डर बढ़ गया है। लोगों ने खेतों और सरेह की ओर जाते समय सतर्कता बरतने की बात कही है।