बगहा में गन्ने के खेत में छिपे भालू ने मचाई दहशत, युवक पर हमला कर किया घायल

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। खेत में काम करने पहुंचे 30 वर्षीय मनोज उरांव को क्या पता था कि गन्ने की फसल के बीच मौत का साया छिपा बैठा है। मेड़ ठीक करने के दौरान अचानक सामने आए भालू ने उस पर हमला कर दिया।

युवक को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हमले में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह उसे भालू के चंगुल से बचाया और अस्पताल पहुंचाया। मेड़ ठीक करने खेत पहुंचा था युवक गोबर्धना थाना क्षेत्र के बनबारी चौकीदार टोला निवासी मनोज उरांव शुक्रवार सुबह अपने खेत में गया था। वह गन्ने के खेत की मेड़ ठीक कर रहा था। इसी दौरान गन्ने की घनी फसल में छिपे भालू की नजर उस पर पड़ी। अचानक भालू बाहर निकला और मनोज पर हमला कर दिया।

अचानक हमले से मची अफरातफरी भालू के हमले से युवक के चीखने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके की ओर दौड़े। लोगों के पहुंचने के बाद भालू वहां से भाग गया। इसके बाद ग्रामीणों ने घायल मनोज को तत्काल उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर पहुंचाया।

प्राथमिक उपचार के बाद किया रेफर अस्पताल में चिकित्सकों ने घायल युवक का प्राथमिक उपचार किया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया गया। हमले में युवक को शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटें आई हैं।