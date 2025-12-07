मछली के कैरेट में छिपाकर लाई जा रही थी 854 लीटर अंग्रेजी शराब, बगहा उत्पाद पुलिस ने चालक को धर दबोचा

संवाद सहयोगी, बगहा। उत्पाद थाने की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान धनहा-रतवल मुख्य सड़क पर रविवार की सुबह धनहा की ओर से आ रही एक पिकअप की जांच के दौरान 854 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ पिकअप चालक व बेतिया के नवलपुर थाने के सेमरी मन निवासी सूरज कुमार को गिरफ्तार किया है।

उत्पाद थाने के उत्पाद निरीक्षक सह थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि रविवार की अहले सुबह गुप्त सूचना मिली थी कि धनहा थाना क्षेत्र के रास्ते एक पिकअप पर शराब की बड़ी खेप आने वाली है। वाहनों की जांच गहनता से की जाने लगी जिसके बाद थाना के सहायक अवर निरीक्षक भगवान शर्मा,सुदन पंडित,गौतम कुमार चौधरी व अन्य जवानों के साथ धनहा पुल के पास बने उत्पाद विभाग की चेकपोस्ट के पास धनहा की ओर से आने वाली सभी प्रकार के वाहनों की जांच गहनता से की जाने लगी।

उसी क्रम में एक पिकअप संख्या यूपी 53 सीटी 1209 को रोक कर जांच किया गया तो उसके चालक ने बताया कि पिकअप पर मछली है। जिसके बाद जवानों ने जांच कराना शुरू किया तो चालक ने कहा कि सर मछली है जल्दी में लौरिया जाना है।

मछली के कैरेट में शराब की बोतल धनहा थाना के द्वारा जांच किया गया है। लेकिन उत्पाद विभाग को शक हुआ और एक-एक कर मछली के सभी कैरेट की जांच होने लगी तो जानकारी मिली कि उसी कैरेट के अंदर शराब की बोतल रखा पैक किया गया। जिसके बाद जवानों के सहयोग से पिकअप के चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम सूरज कुमार बताया।