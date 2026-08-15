स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा तोहफा, पश्चिम चंपारण में 80 भूमिहीन परिवार बने जमीन के मालिक

संवाद सहयोगी, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। स्वतंत्रता दिवस पर 80 भूमिहीन परिवारों के लिए आजादी का मतलब कुछ और ही हो गया। वर्षों से जमीन के इंतजार में रहे इन परिवारों के हाथ में जब भूमि के पर्चे पहुंचे तो उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखी। विशेष अभियान के तहत प्रशासन ने उन्हें बासगीत और बंदोबस्ती पर्चा देकर जमीन पर मालिकाना हक दिलाया।

पर्चा मिलते ही खिले चेहरे अंचल प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नरकटियागंज विधायक संजय कुमार पांडेय और एसडीएम अभिजीत कुमार गोविंदा ने चयनित लाभुकों के बीच पर्चे के प्रमाण पत्र वितरित किए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अभियान बसेरा-2 के तहत कुल 80 परिवारों को इसका लाभ मिला।

14 पंचायतों के भूमिहीन परिवार अंचलाधिकारी शमन प्रकाश ने बताया कि विशेष अभियान के तहत 14 पंचायतों के बेघर और भूमिहीन परिवारों का चयन किया गया था। इनमें जरूरतमंद परिवारों को बासगीत एवं बंदोबस्ती पर्चा उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के निर्देश पर चलाया गया।

18 परिवारों को बासगीत पर्चा मनवा परसी पंचायत के 18 जरूरतमंद परिवारों को बासगीत पर्चा दिया गया। वहीं अन्य पंचायतों के कुल 62 लाभुकों को बंदोबस्ती पर्चा का प्रमाण पत्र सौंपा गया। पर्चा मिलने के बाद लाभुकों ने प्रशासन के प्रति आभार जताया।