West Champaran : हर बूथ पर कैमरे की नजर, नरकटियागंज में हाईटेक निगरानी व्यवस्था

संवाद सहयोगी, नरकटियागंज : विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत, नरकटियागंज के सभी 326 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य तीन नवंबर से शुरू होगा। चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और वेबकास्टिंग सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बूथों पर कैमरा अधिष्ठापन का जिम्मा आई नेट सिक्योर लैब्स एजेंसी को सौंपा गया है। एजेंसी ने इस कार्य के लिए 38 सदस्यीय तकनीकी टीम लगाई है। इसमें 33 सुपरवाइजर, एक एसेंबली कार्डिनेटर, एक सहायक एसेंबली कार्डिनेटर और तीन ऑपरेटर शामिल हैं।

वेबकास्टिंग के नोडल सह बीपीआरओ विवेक आर्या ने इसकी जानकारी दी है। वहीं एजेंसी के एसेंबली कार्डिनेटर करण कुमार आर्य ने बताया कि तीन से छह नवंबर के बीच सभी बूथों पर दो-दो कैमरे लगाए जाएंगे। एक कैमरा बूथ का नाम दिखाते हुए बाहर की ओर होगा, जबकि दूसरा कैमरा मतदान की गोपनीयता बनाए रखते हुए पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेगा। एआरओ सह बीडीओ सूरज कुमार सिंह ने बताया कि मतदान के दिन इन सभी 326 बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। एजेंसी की टीम को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने प्रशासनिक पदाधिकारी भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।





प्रखंड में वालेंटियर वन और टू की हुई महत्वपूर्ण बैठक नरकटियागंज। प्रखंड परिसर स्थित विवाह भवन के पीछे बने गोदाम में शनिवार को वालेंटियर वन और वॉलेंटियर टू की एक महत्वपूर्ण बैठक चरणवार आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य चुनाव के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा और दिशा-निर्देश देने के लिए थी। वालेंटियर वन की बैठक में उन्हें वोटरों को कतारबद्ध कराने और पर्दानशी की पहचान को लेकर निर्देशित किया गया। वहीं वालेंटियर टू की बैठक में नोडल सह बीपीआरओ विवेक आर्या ने कैमरा की निगरानी करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए।