    West Champaran : हर बूथ पर कैमरे की नजर, नरकटियागंज में हाईटेक निगरानी व्यवस्था

    By Rahul Verma Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:41 PM (IST)

    नरकटियागंज में विधानसभा चुनाव की तैयारी ज़ोरों पर है। सभी 326 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसका काम 3 नवंबर से शुरू होगा। आई नेट सिक्योर लैब्स एजेंसी को यह जिम्मेदारी दी गई है। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के साथ, पूरी प्रक्रिया रिकार्ड की जाएगी। वॉलेंटियर वन और टू को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। 8 नवंबर को कैमरों का परीक्षण होगा।

    वालेंटियरों के साथ बैठक करते एआरओ सह बीडीओ सूरज कुमार सिंह व अन्य। जागरण

    संवाद सहयोगी, नरकटियागंज : विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत, नरकटियागंज के सभी 326 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य तीन नवंबर से शुरू होगा। चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और वेबकास्टिंग सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बूथों पर कैमरा अधिष्ठापन का जिम्मा आई नेट सिक्योर लैब्स एजेंसी को सौंपा गया है। एजेंसी ने इस कार्य के लिए 38 सदस्यीय तकनीकी टीम लगाई है। इसमें 33 सुपरवाइजर, एक एसेंबली कार्डिनेटर, एक सहायक एसेंबली कार्डिनेटर और तीन ऑपरेटर शामिल हैं।

    वेबकास्टिंग के नोडल सह बीपीआरओ विवेक आर्या ने इसकी जानकारी दी है। वहीं एजेंसी के एसेंबली कार्डिनेटर करण कुमार आर्य ने बताया कि तीन से छह नवंबर के बीच सभी बूथों पर दो-दो कैमरे लगाए जाएंगे। एक कैमरा बूथ का नाम दिखाते हुए बाहर की ओर होगा, जबकि दूसरा कैमरा मतदान की गोपनीयता बनाए रखते हुए पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेगा। एआरओ सह बीडीओ सूरज कुमार सिंह ने बताया कि मतदान के दिन इन सभी 326 बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। एजेंसी की टीम को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने प्रशासनिक पदाधिकारी भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।

    प्रखंड में वालेंटियर वन और टू की हुई महत्वपूर्ण बैठक

    नरकटियागंज। प्रखंड परिसर स्थित विवाह भवन के पीछे बने गोदाम में शनिवार को वालेंटियर वन और वॉलेंटियर टू की एक महत्वपूर्ण बैठक चरणवार आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य चुनाव के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा और दिशा-निर्देश देने के लिए थी। वालेंटियर वन की बैठक में उन्हें वोटरों को कतारबद्ध कराने और पर्दानशी की पहचान को लेकर निर्देशित किया गया। वहीं वालेंटियर टू की बैठक में नोडल सह बीपीआरओ विवेक आर्या ने कैमरा की निगरानी करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए।

    एआरओ सह बीडीओ सूरज कुमार सिंह ने उन्हें मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कैमरा अधिष्ठापन के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि अधिष्ठापन के लिए स्थान का निर्धारण जल्द ही करना है। एआरओ ने स्पष्ट किया कि सारी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की कड़ी निगरानी में होगी। उन्होंने बताया कि वॉलेंटियर टू को अपनी देखरेख में कैमरा लगवाना है। आठ नवंबर को इन कैमरों का परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा, मतदान के दिन मोबाइल बकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें मतदाताओं के फोन जमा किए जाएंगे। बैठक में बीपीआरओ विवेक आर्या, शिक्षक वीरेंद्र कुमार, सहायक उर्दू अनुवादक अनवर जमील, अशरफ जमाल आदि उपस्थित थे।