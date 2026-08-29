पश्चिमी चंपारण में रात को बिस्तर से गायब हुआ साढ़े 3 महीने का मासूम, दोपहर में खेत के गड्ढे में मिली लाश

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिमी चंपारण)। साठी थाना क्षेत्र की परोरहा पंचायत के पोईया खापटोला वार्ड संख्या आठ में सनसनीखेज घटना सामने आई है।

घर में सो रहे साढ़े तीन माह के मासूम को किसी ने उठा लिया और उसकी हत्या कर दी है। शनिवार को दोपहर करीब दो बजे घर से लगभग 200 मीटर दूर छठीया घाट के पास धान के खेत के बीच गड्ढे से मासूम का शव बरामद हुआ है।

मृत बच्चे की पहचान गांव के रविंद्र राम के पुत्र गोल्डन कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि शुक्रवार की रात परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद सो गए थे। घर के कुछ लोग देर रात करीब एक बजे तक टीवी देख रहे थे। इसके बाद सभी सोने चले गए। करीब तीन बजे परिवार के किसी सदस्य की नींद खुली तो घर से मासूम गोल्डन गायब था। बच्चे के गायब होने की जानकारी मिलते ही परिवार में अफरातफरी मच गई। परिजनों और ग्रामीणों ने आसपास के इलाके में उसकी तलाश शुरू कर दी। घटना की सूचना साठी पुलिस को दी गई। सूचना पर साठी थानाध्यक्ष के साथ एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने सुबह काफी देर तक आसपास के इलाकों में छानबीन की। बच्चे की तलाश में खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जांच के बाद पुलिस वापस लौट गई।

दोपहर में खेत के गड्ढे में मिला शव पुलिस के लौटने के बाद भी परिजन और ग्रामीण मासूम की तलाश में जुटे रहे। इसी दौरान दोपहर करीब दो बजे घर से करीब 200 मीटर दूर छठीया घाट के पास धान के खेत में बने गड्ढे में बच्चे का शव दिखाई दिया।