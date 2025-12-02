West Champaran: 200 बोरी विदेशी मक्का और फरार तस्कर...सीमा पर खुला तस्करी का राज
पश्चिम चंपारण में भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी ने 200 बोरी विदेशी मक्का जब्त किया। हरिपुर पुरैनिया के पास एक लावारिस ट्राली से यह बरामदगी हुई। तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसएसबी ने मक्का जब्त कर बेतिया कस्टम कार्यालय को सौंप दिया। कमांडेंट संजय पांडेय ने अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता जताई।
संवाद सूत्र, सिकटा (पश्चिम चंपारण) । भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में तैनात सीमा सशस्त्र बल के जवानों ने सोमवार की शाम दो सौ बोरी विदेशी मक्का जब्त किया। एसएसबी को यह सफलता हरिपुर पुरैनिया के पूरब सीमा पीलर नंबर 408/02 के पास मिली।
एसएसबी सिकटा कम्पनी के प्रभारी सह 47 वीं बटालियन के इंस्पेक्टर बजरंग सिंह ने बताया कि बॉर्डर से विदेशी मक्का की तस्करी होने की सूचना मिली थी। उसके आधार पर 47 बटालियन के कमांडेंट के निर्देश पर एक विशेष गश्ती दल का गठन किया गया।
गश्ती दल ने हरिपुर पुरैनिया गांव के पूरब सती माई मंदिर के निकट एक परित्यक्त (लावारिस) हालत में खड़ी ट्राली पर विदेशी मक्का पाया गया। एसएसबी ने इसके बाबत स्थानीय लोगों से पूछताछ किया लेकिन ट्रॉली के स्वामित्व के संबंध में कोई संतोषजनक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी।
गश्तीदल ने ट्राली की जांच किया। जिसमें 200 बोरी विदेशी मक्का बरामद किया,जिसका कुल वज़न लगभग 50 क्वींटल पाया गया। जब्त बोरी पर बालाजी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड आदर्शनगर वीरगंज 13 पर्सा नेपाल अंकित था।
बरामदगी कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 7, 11, 46 एवं 47 का उल्लंघन होने के कारण की गई है। जब्त विदेशी मक्का बेतिया कस्टम कार्यालय को सुपुर्द किया गया है।
47 बटालियन के कमांडेंट संजय पांडेय ने बताया कि सीमा क्षेत्र में अवैध तस्करी एवं विभिन्न गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध बल की प्रतिबद्धता निरंतर जारी है तथा ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु सशस्त्र सीमा बल पूर्ण सतर्कता और कड़ाई से कार्रवाई कर रहा है।
सफेद बालू लदा दो ट्रैक्टर ट्राली जब्त तीन धंधेबाज गिरफ्तार
लौरिया । थानाक्षेत्र में अवैध खनन एवं उसका परिवहन का धड्ले से हो रहा है। अवैध धधेबाजों पर नकेल कसते हुए सोमवार की देर शाम गश्ती के क्रम में स्थानीय पुलिस को बडी सफलता मिली है।
विगत कई दिनों से सिकारहना नदी घाट पर लोड हो रहे अवैध बालू खनन का पटाक्षेप हो गया, जहां से अवैध सफेद बालू लदा दो ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर तीन कारोबारियों को पकड़ कर पुलिस कार्रवाई करते हुए मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
उक्त आशय की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि विगत कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि वृति मटियारिया घाट से सिकरहना नदी का बालू खनन व परिहन किया जा रहा है, जिसके लिए गश्ती दल को निर्देशित किया गया और दल बल के साथ सूचना पर पहुंच कर अवैध सफेद बालू लदा दो ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया गया।
इस मामले में तीन धंधेबाजों भी पकड़ा गया। पकड़े गए धंधेबाजों में वृत्ति मटिययरिया के दीपक कुमार, मलिक मिश्रा एवं सूरज कुमार शामिल हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।