पश्चिम चंपारण में एसएसबी और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7.7 KG की भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। एसएसबी 44वीं वाहिनी नरकटियागंज के कार्यक्षेत्र ई समवाय मंगुराहा (गौनाहा) में एसएसबी और पुलिस ने संयुक्त गश्ती के दौरान दो तस्करों को पकड़ा है। उनके पास से पीली धातु से निर्मित भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा बरामद की गई है।

प्रतिमा का वजन करीब 7.705 किलोग्राम बताया गया है। तस्करों के पास से एक स्कूटी और दो मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। प्रतिमा की तस्करी की सूचना मिली कमांडेंट बलवंत सिंह नेगी ने बताया कि एसएसबी को प्रतिमा की तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद संयुक्त गश्ती में लगे एसएसबी और बिहार पुलिस को अलर्ट किया गया। इस क्रम में एसएसबी निरीक्षक (सामान्य) अरुण कुमार सिंह की टीम ने मंगुराहा सैनिक रोड पर स्कूटी पर सवार दो युवकों को रोककर तलाशी ली। इस दौरान स्कूटी की सीट के नीचे रखे थैले से पीली धातु की बुद्ध प्रतिमा मिली।