ई-शिक्षाकोष जांच में फंसे पश्चिम चंपारण के 11 शिक्षक, वेतन रोका गया

संवाद सहयोगी, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। E-Shikshakosh Attendance: ई-शिक्षाकोष ऐप पर शिक्षकों की उपस्थिति में अनियमितता को लेकर जिला शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है।

मैनाटांड़ प्रखंड के उच्च विद्यालय लक्ष्मीपुर मरजदया में जुलाई 2026 की ई-उपस्थिति की समीक्षा के दौरान प्रभारी प्रधानाध्यापक सहित 11 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार ने सभी संबंधित शिक्षकों को 24 घंटे के भीतर साक्ष्य के साथ जवाब देने का निर्देश दिया है।

जांच के दौरान शिक्षकों द्वारा प्रस्थान का समय दर्ज नहीं करने, निर्धारित समय के बाद उपस्थिति दर्ज करने और बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के मामले सामने आए। जिन तिथियों में नियमों का पालन नहीं किया गया है, उन दिनों के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि ई-शिक्षाकोष मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज दैनिक उपस्थिति के सत्यापन के दौरान ये अनियमितताएं सामने आईं।

डीईओ ने कहा कि ई-शिक्षाकोष ऐप को शिक्षकों के वेतन भुगतान का प्रमुख आधार बनाया गया है। ऐसे में उपस्थिति दर्ज करने में लापरवाही को गंभीर प्रशासनिक अनियमितता माना गया है। उन्होंने कहा कि इससे विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं।