वैशाली में पेशाब करने के लिए रुके युवक पर 6-7 राउंड फायरिंग, पैर में लगी 2 गोलियां

संवाद सूत्र, पातेपुर। बलिगांव थाना क्षेत्र के सरैया-विजयपुरा के बीच सड़क किनारे मोटरसाइकिल खड़ी कर लघुशंका के लिए रुके युवक पर दो मोटरसाइकिल पर सवार चार युवकों ने छह-सात राउंड फायरिंग कर दी।

फायरिंग के दौरान दो गोलियां युवक के पैर में लग गईं, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए। जख्मी युवक का इलाज मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में चल रहा है।

जख्मी की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर कटेसर गांव निवासी धनराज कुमार (21), पिता-बृजबाला कुमार ठाकुर के रूप में हुई है। घायल ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि 31 अगस्त को वह सकरा से काम कर बाइक से अपने घर लौट रहा था। दोपहर करीब 1:30 बजे सरैया-विजयपुरा के बीच सड़क किनारे मोटरसाइकिल खड़ी कर वह लघुशंका के लिए रुका था।

इसी दौरान एतवार हाट की ओर से दो मोटरसाइकिल पर सवार चार लोग वहां पहुंचे। दोनों मोटरसाइकिल पर दो-दो लोग सवार थे। वहां पहुंचते ही चारों ने उस पर गोली चलानी शुरू कर दी। बदमाशों ने करीब छह-सात राउंड फायरिंग की। इस दौरान दो गोलियां उसके पैर में लग गईं। गोली लगने से वह जख्मी होकर गिर पड़ा। फायरिंग कर फरार हुए बदमाश घायल के अनुसार, फायरिंग के बाद चारों युवक मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।