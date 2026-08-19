वैशाली में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी

संवाद सूत्र, राघोपुर। कच्ची दरगाह सिक्स लेन पुल के पाया नंबर 32 के निकट बुधवार को बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी।

घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई और मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान बिदुपुर थाना क्षेत्र के चेचर निवासी सुनील सिंह के पुत्र अंशुमन कुमार के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार अंशुमन बाइक से बिदुपुर से रुस्तमपुर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उसे पाया नंबर 32 के पास रोककर पेट और सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही अंशुमन घटनास्थल पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई।