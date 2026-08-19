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वैशाली में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी

By Ravikant Kumar Edited By: Piyush Pandey
Updated: Wed, 19 Aug 2026 04:07 PM (IST)

राघोपुर में कच्ची दरगाह सिक्स लेन पुल के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक अंशुमन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी।

HighLights

  1. कच्ची दरगाह पुल के पास युवक की गोली मारकर हत्या।

  2. मृतक की पहचान अंशुमन कुमार के रूप में हुई।

  3. पुलिस ने जांच शुरू की, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही।

संवाद सूत्र, राघोपुर। कच्ची दरगाह सिक्स लेन पुल के पाया नंबर 32 के निकट बुधवार को बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी।

घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई और मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान बिदुपुर थाना क्षेत्र के चेचर निवासी सुनील सिंह के पुत्र अंशुमन कुमार के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार अंशुमन बाइक से बिदुपुर से रुस्तमपुर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उसे पाया नंबर 32 के पास रोककर पेट और सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही अंशुमन घटनास्थल पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई।

VAISHALI CRIME NEWS (33)

स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना रुस्तमपुर थाना पुलिस और मृतक के परिजनों को दी। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई में जुटी है।

पुलिस ने घटनास्थल से चार खोखा भी बरामद किए हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बदमाशों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है।

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