लखनऊ-बरौनी ट्रेने से हथियारों का जखीरा पकड़ाया, कई तस्कर भी दबोचे गए

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। बिहार के वैशाली जिले में रेलवे पुलिस ने हाजीपुर जंक्शन पर एक ट्रेन से तस्करी कर ले जा जाए रहे हथियारों के जखीरा को पकड़ा है। इसके साथ ही कई तस्करों को भी धर दबोचने में रेल पुलिस कामयाब हुई है। हथियारों के साथ पकड़े गए तस्करों से रेल पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही इन तस्करों की निशानदेही पर अन्य तस्करों को पकड़ने के लिए उनके अड्डे पर छापेमारी की जा रही है। मामले से जुड़े जानकार सूत्रों ने बताया कि रेलवे सुरक्षाबल के जवानों को हथियारों का जखीरा पकड़ने में यह कामयाबी रविवार को मिली। टुकड़ों में 21 पिस्टल बरामद जानकारी के अनुसार, रविवार शाम करीब चार बजे डाउन लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस की हाजीपुर जंक्शन प्लेटफार्म संख्या चार पर जांच के दौरान हथियारों का यह जखीरा मिला। हथियार तस्कर बड़े-बड़े बैग में भरकर 42 पिस्टल के हिस्से को किसी जगह सप्लाई के लिए ले जा रहे थे। जांच के दौरान आरपीएफ जवानों ने इन्हें पकड़ लिया। इसके साथ ही पिस्टल ले जा रहे कई तस्कर भी पुलिस के कब्जे में आ गए। तस्करों के पास से बरामद पिस्टल को 21-21 हिस्से में बांटकर रखा गया था। दाेनों हिस्से को जोड़ने से एक पिस्टल तैयार हो जाती है। कुल मिलाकर 21 पिस्टल बरामद किए गए हैं। आरपीएफ ने हथियारों के साथ ही पकड़े गए सभी तस्करों को जीआरपी के हवाले कर दिया है। पूछताछ के बाद छापेमारी हाजीपुर जीआरपी पोस्ट पर इन तस्करों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के लिए रेल पुलिस उपाधीक्षक अतनु दत्ता भी हाजीपुर जीआरपी पोस्ट पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ रेल पुलिस के कई अन्य अधिकारी भी पूछताछ में जुटे हैं। बताया गया है कि पकड़े गए तस्करों की निशानदेही पर अन्य तस्करों को पकड़ने के लिए उनके अड्डे पर पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। हालांकि, इस संबंध में पूछे जाने पर रेल पुलिस ने कुछ भी बताने से इंकार किया है।

Edited By: Yogesh Sahu