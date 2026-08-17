मां-नानी की इच्छा पूरी करने निकले दो बेटे, कांवर में बैठाकर कराया दर्शन; लोगों ने कहा- आज के श्रवण कुमार
सावन में दो युवकों ने अपनी मां और नानी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें कांवर में बैठाकर बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर की 15-20 किमी की पैदल यात्रा की। यह या ...और पढ़ें
HighLights
दो युवकों ने मां-नानी को कांवर में बैठाकर मंदिर यात्रा की।
15-20 किमी पैदल चलकर बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे।
बुजुर्गों के प्रति सेवा और सम्मान की मिसाल पेश की।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर(वैशाली)। हाजीपुर। सावन की आस्था के बीच वैशाली के महुआ क्षेत्र से सामने आई एक तस्वीर लोगों का ध्यान खींच रही है। दो युवक अपनी मां और नानी को कांवर में बैठाकर पैदल बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर की यात्रा पर निकले हैं।
करीब 15 से 20 किलोमीटर की यह यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि परिवार के बुजुर्गों के प्रति सम्मान और सेवा की मिसाल भी बन गई है।
मां की इच्छा थी मंदिर जाने की, बेटे ने कांवर को बनाया सहारा
जंदाहा थाना क्षेत्र के बहसी गांव निवासी दीपक कुमार अपनी मां को कांवर में बैठाकर यात्रा पर निकले हैं।
वहीं महुआ के मिर्जानगर गांव निवासी रंजीत कुमार अपनी नानी सुदमीया देवी को कांवर में लेकर बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर जा रहे हैं। दोनों महिलाओं की लंबे समय से मंदिर जाकर जल चढ़ाने की इच्छा थी।
15-20 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचेंगे बाबा के दरबार
दोनों युवकों ने अपनी मां और नानी को कांवर में सुरक्षित बैठाया और पैदल यात्रा शुरू की। उनका लक्ष्य जंदाहा के पानापुर स्थित बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर पहुंचना है। वहां दोनों अपनी मां और नानी के साथ बाबा का जलाभिषेक करेंगे।
बेटों ने कहा- मां की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं
दीपक कुमार का कहना है कि उनकी मां ने उन्हें पाल-पोसकर बड़ा किया है। उनकी एक छोटी-सी इच्छा पूरी करने के लिए पैदल चलना उन्हें मुश्किल नहीं लगता।
वहीं रंजीत कुमार ने कहा कि नानी की आंखों में मंदिर पहुंचने की खुशी देखकर उन्हें अपनी यात्रा सफल लग रही है।
कांवर में मां-नानी को देख लोगों को याद आए श्रवण कुमार
यात्रा के दौरान जब लोगों ने दोनों युवकों को अपनी मां और नानी को कांवर में बैठाकर जाते देखा तो उन्हें श्रवण कुमार की कथा याद आ गई।
स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों के इस प्रयास की सराहना की और इसे नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बताया।
धार्मिक यात्रा के साथ दिया बड़ा सामाजिक संदेश
दोनों युवकों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल मंदिर जाकर जल चढ़ाना नहीं है। वे अपनी मां और नानी की इच्छा पूरी करने के साथ उनके प्रति सम्मान और कर्तव्य भी निभाना चाहते हैं। उनकी यह यात्रा माता-पिता और बुजुर्गों की सेवा का संदेश दे रही है।
बाबा के दरबार में साथ होगा जलाभिषेक
यात्रा पूरी करने के बाद दीपक अपनी मां और रंजीत अपनी नानी के साथ बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर पहुंचेंगे।
वहां दोनों महिलाएं अपने बेटों और नाती के साथ जलाभिषेक करेंगी। इस भावुक यात्रा को देखने वाले लोगों के बीच दोनों युवकों की खूब चर्चा हो रही है।