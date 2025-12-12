वैशाली में जब्त होगी बालू-शराब, भू-माफियाओं की संपत्ति, एसएसपी ने मांगा प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेला में अवस्थित अस्थायी पुलिस केंद्र कैंप सोनपुर में नवंबर 2025 का जिला स्तरीय अपराध निरोध गोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने जिले के सभी थानाध्यक्षों को हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन तथा गंभीर अपराधों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया।

गोष्ठी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-2, सोनपुर, मढ़ौरा-1 और मढ़ौरा-2, पुलिस उपाधीक्षक (मु.), पुलिस उपाधीक्षक क्राइम, पुलिस उपाधीक्षक यातायात, परि. पुलिस उपाधीक्षक, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष, शाखा प्रभारी और अभियोजन पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान एसएसपी ने विधि-व्यवस्था, अनुसंधान की गुणवत्ता, कांडों के शीघ्र निष्पादन और सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग को मजबूती देने के लिए कई दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को नो योर पुलिस कार्यक्रम आयोजित करने तथा चयनित बच्चों को थाना भ्रमण कराने का भी निर्देश दिया।

(बैठक में शामिल पुलिस पदाधिकारी- फोटो जागरण) बालू, शराब और भू-माफियाओं की संपत्ति जब्ती का भेजें प्रस्ताव एसएसपी ने सभी एसडीपीओ और थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि बालू माफिया, शराब माफिया और भू-माफिया की अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती का प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाए। उन्होंने शिक्षण संस्थानों के आसपास महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अभया ब्रिगेड को हर संभव सहयोग देने का निर्देश दिया। सभी थानों में प्रतिदिन प्लान ड्यूटी और लगातार वाहन जांच अभियान चलाने को कहा गया।

संदिग्ध व्यक्तियों की करें कड़ी जांच वाहन चेकिंग और रात्रि गश्ती के दौरान मास्क, गमछा या मफलर लगाए संदिग्ध व्यक्तियों तथा बाइकर्स गैंग पर कड़ी निगरानी रखते हुए जांच करने को कहा गया। सभी थानाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि थाना में आगंतुक पंजी संधारित किया जाए और उसमें आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा आगमन का उद्देश्य अंकित किया जाए।

थानों में डायरी राइटिंग कैंप लगेगा, वारंटी के खिलाफ एस-ड्राइव एसएसपी ने निर्देश दिया कि सभी थानों में डायरी राइटिंग कैंप लगाकर लंबित कांडों के निष्पादन की प्रक्रिया तेज की जाए। इसके साथ ही वारंटी के खिलाफ एस-ड्राइव चलाकर वारंट, समन व कुर्की का निष्पादन करने का आदेश दिया गया।

उन्होंने शिकायत-सुझाव पेटी की प्रतिदिन जांच करने, असामाजिक तत्वों की पहचान कर बीएनएस की धारा 126 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने और प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 2 बजे तक गुंडा परेड कराने का निर्देश दिया। सभी थानाध्यक्षों को प्रत्येक माह न्यूनतम दो कांडों का निष्पादन करने को कहा गया, जिनमें से एक विशेष प्रतिवेदित होना आवश्यक है। सीसीए-12 के तहत प्रत्येक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को कम से कम पांच प्रस्ताव भेजने के लिए भी निर्देशित किया गया।

ईआरएसएस पर 20 मिनट के भीतर प्रतिक्रिया अनिवार्य सक्रिय अपराधकर्मियों, जेल से छूटे अपराधियों और फरार अभियुक्तों की सूची को अद्यतन कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए एसएसपी ने कहा कि ईआरएसएस के तहत कंट्रोल रूम से प्राप्त शिकायतों पर हर हाल में 20 मिनट के भीतर प्रतिक्रिया होनी चाहिए। एसएसपी ने कहा कि पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी थानों में आने वाले आगंतुकों से नम्र और शालीन व्यवहार रखें तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

उन्होंने निर्देश दिया कि ड्यूटी के दौरान वर्दी में रहना और उच्च स्तर का टर्नआउट बनाए रखना अनिवार्य है। पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन से संबंधित सभी आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया गया। भूमि विवाद से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान के लिए प्रत्येक शनिवार थाना स्तरीय बैठक आयोजित करने को कहा गया। हर थाना, अपने क्षेत्र से एक कांड को स्पीडी ट्रायल के लिए चिन्हित करेगा।