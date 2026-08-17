श्रवण कुमार की याद दिला रहे वैशाली के ये बेटे, कांवड़ में मां-नानी को बैठाकर शुरू की पैदल यात्रा

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। माता-पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जंदाहा और महुआ क्षेत्र के दो बेटों ने इसे सच कर दिखाया। एक ने अपनी माता को दूसरे ने अपनी नानी को कांवड़ में बिठाकर तीर्थयात्रा शुरू की है।

यह दृश्य देखकर लोगों को त्रेता युग के श्रवण कुमार की याद आ गई। दीपक कुमार, जंदाहा थाना क्षेत्र के बहसी गांव के रहने वाले हैं। वे अपनी मां को कांवड़ में लेकर यात्रा पर निकले हैं। ये बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर, जंदाहा के पानापुर के लिए निकले हैं। वहीं रंजीत कुमार, महुआ के मिर्जानगर गांव के निवासी हैं। वे अपनी नानी सुदमीया देवी को कांवड़ में बिठाकर बाबा बटेश्वर नाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं।

15 से 20 क‍िलोमीटर है दूरी दोनों युवक कांवड़ में अपनी मां और नानी को बिठाकर करीब 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर पहुंचकर वे अपनी माताओं के साथ बाबा बटेश्वर नाथ का जलाभिषेक करेंगे। इस अनोखी यात्रा की चर्चा पूरे इलाके में है। रास्ते से गुजरने वाले लोग इस दृश्य को देखकर रुक जा रहे हैं। कई लोगों ने श्रद्धा और गर्व के साथ इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी साझा किया है।

दोनों महिलाओं की लंबे समय से बटेश्वर स्थान जाकर जल चढ़ाने की इच्छा थी। बेटों ने अपनी मां और नानी की इच्छा पूरी करने के लिए कांवड़ यात्रा का रास्ता चुना। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं यात्रा के दौरान बेटों ने कहा कि माता-पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म और पुण्य नहीं होता। उनका मकसद सिर्फ पूजा-पाठ नहीं है, बल्कि अपनी मां के प्रति सम्मान और कर्तव्य निभाना भी है।

दीपक कुमार ने कहा कि मां ने हमें पाल-पोस कर बड़ा किया। आज उनकी एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए इतना चलना भी कम है। रंजीत कुमार ने कहा कि नानी की आंखों में मंदिर जाने की खुशी देखकर लगता है कि हमारा संकल्प सफल हो गया। दोनों युवकों का सहयोग दो लोग कर रहे हैं। लोगों को दिया सेवा का संदेश इस घटना ने एक बार फिर श्रवण कुमार की कथा को जीवंत कर दिया है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आज के समय में जब लोग माता-पिता को भूल रहे हैं, ऐसे बेटे समाज के लिए प्रेरणा हैं।