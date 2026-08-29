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वैशाली में सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौत, पत्नी खतरे से बाहर; चचेरा भाई गंभीर, लोगों ने जाम की सड़क

By Ravikant Kumar Edited By: vyas Chandra
Updated: Sat, 29 Aug 2026 10:52 AM (IST)

वैशाली के बिदुपुर बाजार स्टेशन मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक 25 वर्षीय युवक कुंदन कुमार की मौत हो ...और पढ़ें

बांस-बल्‍ला लगाकर सड़क जाम करते लोग। जागरण

बांस-बल्‍ला लगाकर सड़क जाम करते लोग। जागरण

HighLights

  1. बिदुपुर बाजार स्टेशन मार्ग पर हुआ सड़क हादसा।

  2. 25 वर्षीय कुंदन कुमार की मौके पर मौत।

  3. आक्रोशित परिजनों ने हाजीपुर-महनार मार्ग जाम किया।

संवाद सूत्र, बिदुपुर (वैशाली)। बिदुपुर बाजार स्टेशन मार्ग पर शुक्रवार की रात सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए।

मृतक की पहचान गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के सहदुल्लहपुर चकफूल गांव निवासी कुंदन कुमार (25 वर्ष), पिता - मूरत पासवान के रूप में हुई है।

घायलों में उसका चचेरा भाई सनी पासवान (लगभग 15 वर्ष), पिता - सूरत पासवान और कुंदन की पत्नी शामिल हैं। सनी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि पत्नी खतरे से बाहर है।

एक ही बाइक पर सवार थे 

जानकारी के अनुसार कुंदन अपनी पत्नी के साथ ससुराल से लौट रहा था और उसके साथ उसका चचेरा भाई भी बाइक पर था। इसी दौरान बिदुपुर बाजार स्टेशन मार्ग पर उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही बिदुपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया।

सुबह में क‍िया सड़क जाम 

घायलों का इलाज पहले बिदुपुर सीएचसी में किया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल सनी को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर कर दिया गया।

घटना की सूचना मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। स्वजन का रोते-रोते बुरा हाल है। आक्रोशित स्वजन और ग्रामीणों ने शनिवार सुबह सैदपुर चौक के निकट हाजीपुर-महनार मुख्य मार्ग पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया।

जाम के कारण मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने-बुझाने में जुटी है।

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