वैशाली में सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौत, पत्नी खतरे से बाहर; चचेरा भाई गंभीर, लोगों ने जाम की सड़क

संवाद सूत्र, बिदुपुर (वैशाली)। बिदुपुर बाजार स्टेशन मार्ग पर शुक्रवार की रात सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए।

मृतक की पहचान गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के सहदुल्लहपुर चकफूल गांव निवासी कुंदन कुमार (25 वर्ष), पिता - मूरत पासवान के रूप में हुई है।

घायलों में उसका चचेरा भाई सनी पासवान (लगभग 15 वर्ष), पिता - सूरत पासवान और कुंदन की पत्नी शामिल हैं। सनी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि पत्नी खतरे से बाहर है।

एक ही बाइक पर सवार थे

जानकारी के अनुसार कुंदन अपनी पत्नी के साथ ससुराल से लौट रहा था और उसके साथ उसका चचेरा भाई भी बाइक पर था। इसी दौरान बिदुपुर बाजार स्टेशन मार्ग पर उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई।